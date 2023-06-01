¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ë³Ë¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬°ú¤¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ËÊ¼´ï³«È¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Ï²æ¡¹¤¬°ú¤¼è¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇË´þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÊÝÍ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ë³ËÊ¼´ï¤Ï»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï21Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤ê¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²áÅÙ¤Ë³Ú´Ñ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¿ôÆü´Ö¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ï22Æü¡¢²áµî24»þ´Ö¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼¤ä²ßÊªÁ¥¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ35ÀÉ¤¬¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£