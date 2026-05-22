ベルキン、外部ディスプレイの表示を即座に消せるUSB-Cハブ
ベルキンは5月22日、8ポートのUSB-Cハブ「Belkin Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ」を発表した。本体のボタンを押すだけで外部ディスプレイの表示をオフにでき、プライバシーを保護する機能を備える。希望小売価格は15,645円で、すでに販売中。
外部ディスプレイの表示を即座に消せるボタンを備える8ポートのUSB-Cハブ「Belkin Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ」
8ポート構成のUSB-Cハブ。3つのUSB-Cポート（うち1つはPD 100W入力対応）、2つのUSB-Aポート、2つの4K HDMIポート、ギガビットイーサネットを搭載する。
コネクターは左右両側面にズラリと並ぶ
特徴的なのが、本体上部にあるディスプレイプライバシーボタンを押すと、外部ディスプレイへの出力を瞬時に遮断できること。業務の情報を表示していてもワンタッチで非表示にでき、プライバシー保護や情報漏洩防止が図れる。
ディスプレイプライバシーボタンを押すと、外部ディスプレイの表示が即座にオフにできる
USB-Cハブとしての基本性能や装備も充実している
外部ディスプレイの表示を即座に消せるボタンを備える8ポートのUSB-Cハブ「Belkin Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ」
コネクターは左右両側面にズラリと並ぶ
特徴的なのが、本体上部にあるディスプレイプライバシーボタンを押すと、外部ディスプレイへの出力を瞬時に遮断できること。業務の情報を表示していてもワンタッチで非表示にでき、プライバシー保護や情報漏洩防止が図れる。
ディスプレイプライバシーボタンを押すと、外部ディスプレイの表示が即座にオフにできる
USB-Cハブとしての基本性能や装備も充実している