¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó´°À®¡¡ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÄ¹Ì¿Áð¡Ö¥Ü¥¿¥ó¥Ü¥¦¥Õ¥¦¡×¤ò³èÍÑ¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¡ÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô
ÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¿¥ó¥Ü¥¦¥Õ¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¹á¤êÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤¬´°À®¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬5·î19Æü¤Ë»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¥¿¥ó¥Ü¥¦¥Õ¥¦¡×¡£¥»¥ê²Ê¤Î¿¢Êª¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖÄ¹Ì¿Áð¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¥Ü¥¦¥Õ¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¹á¤ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤¬´°À®¤·¡¢5·î19Æü¡¢¥Ü¥¿¥ó¥Ü¥¦¥Õ¥¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë»ÔÆâ¤Î¹á¡¹ÃÏ¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥à¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¹ñÅì»Ô¤ÎÆî¼òÂ¤¤¬È¯°Æ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ»ÔÄ¹¤Ë½ÐÍè±É¤¨¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤ÇÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ»ÔÄ¹¤â»î°û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ë¸å¹âÅÄ»Ô º´¡¹ÌÚÉÒÉ×»ÔÄ¹
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç°û¤ó¤Ç¤â¹á¤ê¤¬¤¤¤¤¡×
¢¡Æî¼òÂ¤ ÆîÎÜÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤Ï5·îËö¤«¤éÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¼ò²°¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£