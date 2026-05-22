映画『モータルコンバット』16キャラの力強い覚悟をとらえたポスター解禁
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、総勢16名のキャラクターポスターが一挙解禁。ジョニー・ケイジ、リュウ・カン、クン・ラオなど、奥義さく裂の紹介映像も到着した。
【動画】映画『モータルコンバット』キャラクター紹介映像
本作は、同名格闘ゲームを原作とする映画『モータルコンバット』（2021）に続くシリーズ最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）に加え、今作では人気キャラのジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が参戦する。5月8日に全米公開されるやいなや、初日興収で前作比約2倍となるロケットスタートを記録し、全米No.1を獲得した。
この度解禁となったキャラクターポスターは、メインキャラクター16名の力強いまなざしや覚悟を捉えている。
かつてアクションスターとして一世を風靡（ふうび）しながらも、現在は残り少ないファンを相手に日銭を稼ぐ日々を送っていたが、そんな日常から一転、地球の命運を懸けた過酷な格闘大会へと巻き込まれる事となったジョニー・ケイジ（カール・アーバン）。
魔界の皇帝シャオ・カーンの養女であり、無数の刃を装備した鉄扇を操って相手のボディーを容赦なく切り裂くキタナ（アデライン・ルドルフ）。
前作の死闘を経て“龍の印”を継承し、両腕から強力なエネルギー波を放つ能力に覚醒した米軍特殊部隊の兵士ソニア・ブレイド（ジェシカ・マクナミー）。
前作で死亡したものの魔術師の力で復活を遂げ、ボウイナイフと右目から放つ強力なヒートウエーブで戦うカノウ（ジョシュ・ローソン）。
炎を自在に操り、拳から繰り出す巨大な火龍で敵を焼き尽くす少林拳の達人で、天空寺院で修行する若き僧リュウ・カン（ルディ・リン）。
鋼鉄のバイオニック・アームを両腕に装着し、圧倒的なパワーで前線に立つ肉体派ファイターのジャックス（メカッド・ブルックス）。
シャオ・カーンの従者でありキタナの親友でもある暗殺者で、緑色に輝く棒を駆使した鮮やかな棒術を繰り出すジェイド（タティ・ガブリエル）。
白井流忍者ハサシ・ハンゾウの血を引き、敵の攻撃を吸収する黄金の鎧とダブル・トンファーを操るコール・ヤング（ルイス・タン）。
巨大なスレッジハンマーを振り回して地球の支配をもくろむ、圧倒的な怪力を誇る魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）。
前作で命を落としながらも魔術師の力で復活を遂げ、つばに鋭い刃を仕込んだ帽子を自在に操るクン・ラオ（マックス・ファン）。
皇帝シャオ・カーンと手を組み、冷酷な魔術を駆使して人間界の支配を目論む魔術師シャン・ツン（チン・ハン）。
人間界を守護する雷神として世界中から戦士を招集し、強烈な雷を落とす能力を操りさらに、あらゆる場所へ瞬間移動する力を持つライデン（浅野忠信）。
スコーピオンの宿敵で、氷を自在に操り「サブ・ゼロ（絶対零度）」の名で恐れられる魔界の冷徹な暗殺者にして、前作で一度は焼き殺されるも、魔術師の力によって再び戦場へと復活を遂げたビ・ハン（ジョー・タスリム）。
かつてビ・ハンに殺害されるも、白井流の最強忍者「ハサシ・ハンゾウ」から地獄の炎を操る戦士としてよみがえり、手首から放つ鎖付きのクナイを自在に操りながら、復讐（ふくしゅう）の炎で相手を焼き尽くすスコーピオン（真田広之）。
無数の鋭い牙が並ぶ口元と、両腕から飛び出すアームブレードで相手を切り裂く、魔界の遊牧民族タラカタンの戦士バラカ（C・J・ブルームフィールド）。
キタナの母親であり、強烈な音波を発生させる能力で戦うシンデル（アナ・トゥ・グエン）。
世界の命運、そしてそれぞれのプライドを懸けた究極の格闘大会。一歩も引けない最強の精鋭たちが、ここに一挙集結した。
併せて公開されたキャラクター紹介映像では、それぞれの戦士たちが持つ奥義が次々とさく裂。
ジョニー・ケイジの見事な格闘アクションをはじめ、リュウ・カンの拳から放たれる巨大な火龍や、クン・ラオが放つブーメランのような帽子など、実写とCGが融合した鮮烈なシーンが収められている。一瞬の隙が命取りとなる、血湧き肉躍るフェイタリティ（究極神拳）の緊迫感は必見だ。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。
【動画】映画『モータルコンバット』キャラクター紹介映像
本作は、同名格闘ゲームを原作とする映画『モータルコンバット』（2021）に続くシリーズ最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）に加え、今作では人気キャラのジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が参戦する。5月8日に全米公開されるやいなや、初日興収で前作比約2倍となるロケットスタートを記録し、全米No.1を獲得した。
この度解禁となったキャラクターポスターは、メインキャラクター16名の力強いまなざしや覚悟を捉えている。
魔界の皇帝シャオ・カーンの養女であり、無数の刃を装備した鉄扇を操って相手のボディーを容赦なく切り裂くキタナ（アデライン・ルドルフ）。
前作の死闘を経て“龍の印”を継承し、両腕から強力なエネルギー波を放つ能力に覚醒した米軍特殊部隊の兵士ソニア・ブレイド（ジェシカ・マクナミー）。
前作で死亡したものの魔術師の力で復活を遂げ、ボウイナイフと右目から放つ強力なヒートウエーブで戦うカノウ（ジョシュ・ローソン）。
炎を自在に操り、拳から繰り出す巨大な火龍で敵を焼き尽くす少林拳の達人で、天空寺院で修行する若き僧リュウ・カン（ルディ・リン）。
鋼鉄のバイオニック・アームを両腕に装着し、圧倒的なパワーで前線に立つ肉体派ファイターのジャックス（メカッド・ブルックス）。
シャオ・カーンの従者でありキタナの親友でもある暗殺者で、緑色に輝く棒を駆使した鮮やかな棒術を繰り出すジェイド（タティ・ガブリエル）。
白井流忍者ハサシ・ハンゾウの血を引き、敵の攻撃を吸収する黄金の鎧とダブル・トンファーを操るコール・ヤング（ルイス・タン）。
巨大なスレッジハンマーを振り回して地球の支配をもくろむ、圧倒的な怪力を誇る魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）。
前作で命を落としながらも魔術師の力で復活を遂げ、つばに鋭い刃を仕込んだ帽子を自在に操るクン・ラオ（マックス・ファン）。
皇帝シャオ・カーンと手を組み、冷酷な魔術を駆使して人間界の支配を目論む魔術師シャン・ツン（チン・ハン）。
人間界を守護する雷神として世界中から戦士を招集し、強烈な雷を落とす能力を操りさらに、あらゆる場所へ瞬間移動する力を持つライデン（浅野忠信）。
スコーピオンの宿敵で、氷を自在に操り「サブ・ゼロ（絶対零度）」の名で恐れられる魔界の冷徹な暗殺者にして、前作で一度は焼き殺されるも、魔術師の力によって再び戦場へと復活を遂げたビ・ハン（ジョー・タスリム）。
かつてビ・ハンに殺害されるも、白井流の最強忍者「ハサシ・ハンゾウ」から地獄の炎を操る戦士としてよみがえり、手首から放つ鎖付きのクナイを自在に操りながら、復讐（ふくしゅう）の炎で相手を焼き尽くすスコーピオン（真田広之）。
無数の鋭い牙が並ぶ口元と、両腕から飛び出すアームブレードで相手を切り裂く、魔界の遊牧民族タラカタンの戦士バラカ（C・J・ブルームフィールド）。
キタナの母親であり、強烈な音波を発生させる能力で戦うシンデル（アナ・トゥ・グエン）。
世界の命運、そしてそれぞれのプライドを懸けた究極の格闘大会。一歩も引けない最強の精鋭たちが、ここに一挙集結した。
併せて公開されたキャラクター紹介映像では、それぞれの戦士たちが持つ奥義が次々とさく裂。
ジョニー・ケイジの見事な格闘アクションをはじめ、リュウ・カンの拳から放たれる巨大な火龍や、クン・ラオが放つブーメランのような帽子など、実写とCGが融合した鮮烈なシーンが収められている。一瞬の隙が命取りとなる、血湧き肉躍るフェイタリティ（究極神拳）の緊迫感は必見だ。
映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。