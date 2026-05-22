今日22日(金)は関東を中心に前日より気温が大幅に低くなる見込みです。一方、東海から九州は最高気温25℃以上の夏日となる所が多く、30℃以上の真夏日になる所も。全国的に気温差が大きくなりますので、服装選びや体調管理に注意が必要です。

関東は前日より大幅ダウン 東京は16℃予想

今日22日(金)は雨や北よりの風の影響で、関東を中心に気温が上がりにくいでしょう。東京都心の最高気温は16℃の予想で、前日より7℃も低く、4月上旬並みの予想です。横浜は18℃、千葉は17℃、水戸は15℃の予想で、昼間でも空気がヒンヤリと感じられそうです。前日との気温差が非常に大きく、昨日21日(木)の暖かさから一転して上着が必要な体感となるでしょう。特に沿岸部では北よりの風が強まるため、実際の気温以上に肌寒く感じられそうです。





北海道内では地域によって気温差が大きく、札幌は21℃予想で6月上旬並みですが、釧路は12℃の予想で、前日より大幅に低いでしょう。同じ北海道内でも体感が大きく異なりますので、外出先に合わせた服装選びが重要になりそうです。東北も曇りや雨の影響で、気温は低めとなるでしょう。仙台の最高気温は13℃の予想で、4月上旬並みの予想です。薄手の羽織りや長袖が活躍するでしょう。

東海から九州は夏日続出 高知は30℃予想

一方、東海から九州は日差しが届く所が多く、気温が上がる見込みです。名古屋は26℃、大阪は25℃、広島は27℃の予想で、夏日となる所が続出しそうです。高知は30℃の予想で、7月上旬並みの暑さとなりそうです。鹿児島も28℃と汗ばむ陽気となるでしょう。まだ暑さに体が慣れていない時期のため、こまめな水分補給を心掛けて、屋外で長時間過ごす際は熱中症対策も意識するようにしてください。

気温差大きい一日 服装選びに注意

今日22日(金)は全国的に気温差が大きくなるため、地域によって服装選びに注意が必要です。関東や東北では春先のような肌寒さになるため、長袖シャツやカーディガンなど調節しやすい服装がおすすめです。東北は少し厚手の羽織り物でも良さそうです。



一方、東海から九州は夏日となる所が多いため、半袖で過ごせる時間帯もありそうです。ただ、朝晩との気温がありますので、薄手の羽織り物があると便利でしょう。



その日の最高気温だけでなく、雨や風の状況によっても体感温度が変わります。お出かけの際は気温にあった服装でお過ごしください。