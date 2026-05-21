「今年も電気代が不安…」夏前に見直したい“エアコン節約”の基本
昼間の暑さや寝苦しさを感じ始めて、「そろそろ冷房つける？」と感じていませんか？一方で気になるのが電気代。今年も値上がりへの不安から、「なるべくエアコンを我慢したい」と感じている人は少なくないでしょう。
でも最近は、猛暑による熱中症リスクもあり、“無理に我慢しない節電”が主流になりつつあります。だからこそ今は、“冷房を使わない”より、“効率よく使う”ことが重要になっています。
“使い始め”の時期こそ見直しやすい
エアコン代を抑えたい時ほど、まず見直したいのが“使い方”。最近のエアコンは省エネ性能が高い機種も多く、短時間で何度もオンオフを繰り返すより、設定温度を安定させた方が効率的なケースもあります。
また、冷気は下に溜まりやすいため、サーキュレーターや扇風機を併用して空気を循環させるのも定番。体感温度が変わりやすく、冷やしすぎ防止にもつながります。特にこれから梅雨にかけての時期は、“キンキンに冷やす”より、除湿を活用して“湿気を溜めない”方が快適に感じやすいこともあるでしょう。
“部屋を暑くしにくい工夫”も大切
節電というと、設定温度ばかり気にしがち。でも実際は、“部屋へ熱を入れにくくする”ことも重要です。例えば、昼間は遮光カーテンを閉める、直射日光を減らす、室外機まわりに物を置かないといった工夫だけでも、冷房効率は変わりやすくなります。
また、意外と後回しにしがちなのがフィルター掃除。ホコリが溜まると冷房効率が下がりやすくなると言われています。夏本番前の今こそ、“使い始め前のメンテナンス”をしておくと安心です。
“我慢する節約”は疲れにつながりやすい
一方で「まだ耐えられるかも」と暑さを我慢し続けると、睡眠不足や疲労感につながることもあります。特に大人世代は、暑さや湿気による“なんとなく不調”を感じやすいもの。だからこそ、“使わない節約”より“ラクに快適に過ごせる環境を作る”方向へ考え方をシフトしましょう。
節約は、“我慢大会”ではなく、“ムダを減らす工夫”の積み重ね。夏前の今こそ、“疲れにくく過ごせる冷房環境”を整えておくことが大切です。
「今年の夏も電気代が心配…」という人ほど、“冷房を使わない”のではなく、“効率よく使う工夫”へ目を向けてみてください。夏本番前の小さな見直しが、快適さにも電気代の節約にもつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は省エネ・生活環境・熱中症対策の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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