Makiが、現在開催中のアルバムリリースツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞の全公演の参戦アーティストを発表した。

メジャー1stフルアルバム『My favorite things』を携え、4月29日の愛知・Zepp Nagoya公演を皮切りにスタートした本ツアーは、全31公演のうち、初日のワンマンを含む4公演を終えたばかり。

今回、ツアーの完遂に向けて新たに発表されたのは、8月公演に出演するKOTORI、coldrain、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTENGRAFFTY、バックドロップシンデレラ、そして10月のツアーファイナル・沖縄公演に出演するヤングオオハラの計7組と、Makiが心からリスペクトを寄せるラインナップが揃い踏みした。

チケットは現在4月・5月・6月・7月公演分が一般発売中。8月以降の対バン公演分の一般発売、並びに8月の大阪・GORILLA HALL OSAKAと9月の東京・Zepp Divercity TOKYOのワンマン公演の最終先行が5月23日10時より開始される。

なおMakiは、11月に自身が主催する＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞も開催する。2025年、Zepp Nagoyaにて初開催された際は先行応募数が7,000を超え、チケットは即日完売。第2回となる今回は、11月22日に愛知・COMTEC PORTBASEへと会場を移し、さらに規模を拡大して開催される。チケットは5月27日20時より2次先行が開始されるので、こちらのチケットも合わせてチェックしてほしい。

◾️Maki Tour 2026「四暗刻」 4/29(水•祝)Zepp Nagoya 【ONEMAN】

5/1(金)心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ

5/12(火)恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT

5/13(水)千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP

5/24(日)台湾・台北THE WALL with/KUZIRA

5/27(水)鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s

5/29(金)熊本B9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG

5/30(土)鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG

6/3(水)松本ALECX with/ENTH

6/4(木)高崎SUNBURST with/Recca

6/13(土)松山WStudioRED with/KUZIRA

6/14(日)高松DIME with/KUZIRA

6/18(木)柳ヶ瀬ants with/kurage

6/26(金)水戸LIGHT HOUSE with/HERO COMPLEX

6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 with/Northern19

7/3(金)神戸太陽と虎 with/dustbox

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room with/TETORA

7/11(土)出雲APOLLO with/サバシスター

7/15(水)静岡UMBER with/HONEST

7/16(木)F.A.D YOKOHAMA with/Blue Mash

7/24(金)KYOTO MUSE with/カライドスコープ

7/31(金)the five morioka with/KOTORI

8/2(日)札幌PENNY LANE 24 with/KOTORI

8/8(土)仙台Rensa with/coldrain

8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE with/w.o.d.

8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL with/ヤバイTシャツ屋さん

8/15(土)福岡DRUM LOGOS with/ROTTENGRAFFTY

8/16(日)広島LIVE VANQUISH with/バックドロップシンデレラ

8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】

9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】

10/4(日)沖縄Output with/ヤングオオハラ ▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/

◾️＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞ 日時：2026年11月22日（日）OPEN 14:30 / START 15:30

会場：COMTEC PORTBASE

チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500

※入場時に1Drink代別途必要

2次先行：5/27(水)20:00〜6/7(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/

◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』 初回限定盤 通常盤 2026年3月18日（水）リリース

購入：https://lit.link/maki_mft Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/ ▼先行配信「May」

配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings 初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）

・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）

＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定） ▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付 ▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE

・Making of 「My favorite things」