Maki、アルバムリリースツアー＜四暗刻＞最終アーティスト解禁。先輩バンドから盟友まで7組が出演決定へ
Makiが、現在開催中のアルバムリリースツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞の全公演の参戦アーティストを発表した。
メジャー1stフルアルバム『My favorite things』を携え、4月29日の愛知・Zepp Nagoya公演を皮切りにスタートした本ツアーは、全31公演のうち、初日のワンマンを含む4公演を終えたばかり。
今回、ツアーの完遂に向けて新たに発表されたのは、8月公演に出演するKOTORI、coldrain、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTENGRAFFTY、バックドロップシンデレラ、そして10月のツアーファイナル・沖縄公演に出演するヤングオオハラの計7組と、Makiが心からリスペクトを寄せるラインナップが揃い踏みした。
チケットは現在4月・5月・6月・7月公演分が一般発売中。8月以降の対バン公演分の一般発売、並びに8月の大阪・GORILLA HALL OSAKAと9月の東京・Zepp Divercity TOKYOのワンマン公演の最終先行が5月23日10時より開始される。
なおMakiは、11月に自身が主催する＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞も開催する。2025年、Zepp Nagoyaにて初開催された際は先行応募数が7,000を超え、チケットは即日完売。第2回となる今回は、11月22日に愛知・COMTEC PORTBASEへと会場を移し、さらに規模を拡大して開催される。チケットは5月27日20時より2次先行が開始されるので、こちらのチケットも合わせてチェックしてほしい。
◾️Maki Tour 2026「四暗刻」
4/29(水•祝)Zepp Nagoya 【ONEMAN】
5/1(金)心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ
5/12(火)恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT
5/13(水)千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP
5/24(日)台湾・台北THE WALL with/KUZIRA
5/27(水)鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s
5/29(金)熊本B9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG
5/30(土)鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG
6/3(水)松本ALECX with/ENTH
6/4(木)高崎SUNBURST with/Recca
6/13(土)松山WStudioRED with/KUZIRA
6/14(日)高松DIME with/KUZIRA
6/18(木)柳ヶ瀬ants with/kurage
6/26(金)水戸LIGHT HOUSE with/HERO COMPLEX
6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 with/Northern19
7/3(金)神戸太陽と虎 with/dustbox
7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room with/TETORA
7/11(土)出雲APOLLO with/サバシスター
7/15(水)静岡UMBER with/HONEST
7/16(木)F.A.D YOKOHAMA with/Blue Mash
7/24(金)KYOTO MUSE with/カライドスコープ
7/31(金)the five morioka with/KOTORI
8/2(日)札幌PENNY LANE 24 with/KOTORI
8/8(土)仙台Rensa with/coldrain
8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE with/w.o.d.
8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL with/ヤバイTシャツ屋さん
8/15(土)福岡DRUM LOGOS with/ROTTENGRAFFTY
8/16(日)広島LIVE VANQUISH with/バックドロップシンデレラ
8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】
9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】
10/4(日)沖縄Output with/ヤングオオハラ
◾️＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞
日時：2026年11月22日（日）OPEN 14:30 / START 15:30
会場：COMTEC PORTBASE
チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500
※入場時に1Drink代別途必要
2次先行：5/27(水)20:00〜6/7(日)23:59
URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/
◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://lit.link/maki_mft
Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/
▼先行配信「May」
配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings
初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様
通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）
コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）
・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）
・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）
＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定）
▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】
＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付
▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）
CD
1.May
2.走れ
3.Art
4.My favorite things
5.Tours
6.Buddy Buddy
7.星
8.迎春
9.Night Glory??
10.ナード
11.All Days All Night
12.BIRTHDAY
DVD（初回限定盤のみ）
・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE
・Making of 「My favorite things」
関連リンク
◆Maki オフィシャルサイト
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