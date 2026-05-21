SHO-SENSEI!!が、2年ぶりとなるアルバム『エンジェル』を6月3日に配信リリースすることを発表した。また、5月20日より収録曲「ホットレモン」の先行配信も開始した。

先行配信曲「ホットレモン」は、ベースミュージックの中でも特にダンス性の高いサブジャンル、ジャージークラブと切ない恋愛ソングの詩世界が融合しているという。自然と腰が踊ってしまうようなサウンドでありながら、触れるようで触れ合わない恋愛の美しさを綴ったリリックが胸に刺さる楽曲に仕上がったとのことだ。本楽曲は、4月11日に実施した韓国・ソウルでのゲリラライブで初披露されており、その時の盛り上がりがSNSで話題になっていた。

『エンジェル』ジャケット写真

またアルバムは、先行配信の「ホットレモン」を含めて全10曲が収録される予定だ。

◾️先行配信「ホットレモン」

2026年5月20日 リリース

配信：https://shosensei.lnk.to/angel

※6/3リリースの配信限定アルバム『エンジェル』収録曲

◾️＜SHO-SENSEI!! LIVE IN TAIWAN＞ 日程｜2026年7月5日（日）

時間｜17:30開場 / 18:30開演

会場｜MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F） ▼チケット価格

VIP：2,200元

GA：900元

当日券：+200元

販売プラットフォーム｜FunOne Tickets 主催｜BEEF NATION

協力｜十倍創意

プロモーション統括｜仙丹案内

公演に関するお問い合わせ：beefnation@idc-com.com

◾️＜SHO-SENSEI!! LIVE IN SEOUL＞ 日程｜2026年8月1日（土）

時間｜19:00 開演

会場｜KT&G Sangsangmadang

※チケットインフォメーションは後日解禁