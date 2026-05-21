Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、5月11日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「催し」のライブパフォーマンス映像を期間限定で特別公開した。

本楽曲は、5月6日にMVが公開されたが、わずか2週間足らずで1,000万回再生を突破。今回公開された映像では、本楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスが収められているという。なお、映像は6月18日17時59分までの期間限定公開となる。

◾️「催し」

2026年4月27日 リリース

配信：https://lnk.to/om_MOYOOSHI

※日本テレビ『news zero』テーマ曲

◾️1stミニアルバム『OITOMA』

2026年2月24日（火）リリース

購入：https://lnk.to/mo_oitoma_ec ▼『OITOMA』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/ ▼映画『90メートル』

https://movie90m.com ▼収録曲

1.French

2.メメント・モリ

3.Midnight

4.絵画

5.こたえあわせ

6.0.2mm *新曲