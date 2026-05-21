大森元貴、『CDTVライブ！ライブ！』で披露された新曲「催し」のライブパフォーマンス映像を特別公開
Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、5月11日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「催し」のライブパフォーマンス映像を期間限定で特別公開した。
本楽曲は、5月6日にMVが公開されたが、わずか2週間足らずで1,000万回再生を突破。今回公開された映像では、本楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスが収められているという。なお、映像は6月18日17時59分までの期間限定公開となる。
◾️「催し」
2026年4月27日 リリース
配信：https://lnk.to/om_MOYOOSHI
※日本テレビ『news zero』テーマ曲
◾️1stミニアルバム『OITOMA』
2026年2月24日（火）リリース
購入：https://lnk.to/mo_oitoma_ec
▼『OITOMA』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
▼映画『90メートル』
https://movie90m.com
▼収録曲
1.French
2.メメント・モリ
3.Midnight
4.絵画
5.こたえあわせ
6.0.2mm *新曲
関連リンク
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