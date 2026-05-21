お笑いプロレス団体・西口プロレスが21日、公式Xを更新し、ものまねタレント・長州小力さん（54）の契約解除を発表しました。

公式Xは、「【重要なお知らせ】」と題し「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と発表しました。

続けて、「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

さらに、「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントしました。

長州小力さんをめぐっては、4月9日の午前11時すぎ東京・中野区の路上で無免許運転や信号無視をした疑いで警視庁が捜査。道路交通法違反の疑いで書類送検されていました。