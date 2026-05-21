無印良品、新作「不揃いバウム」5種を発表 たんぱく質・食物繊維・鉄分がとれる 惣菜系の味わいも【一覧】
無印良品（良品計画）は、日常で不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に補える不揃いバウム5種を、5月27日より全国の無印良品の店舗、ネットストアで順次発売する。
【写真】気になる…無印の新作バウム たんぱく質・食物繊維・鉄分がとれる
今回発売するバウムは、既存のバウム（約80〜110グラム）に比べ、1本約57グラムの食べきりサイズとし、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に手軽に取り入れやすい大きさとした。目的に応じて、それぞれ1本あたり、たんぱく質5.0〜6.7グラム、食物繊維2.1〜4.6グラム、鉄分2.6グラムを配合する。味わいは、朝ごはんを無理なく習慣化できるよう、甘い味と総菜系の味わいの2タイプを展開する。
■商品ラインナップ
『たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト』1個180円（税込）
たんぱく質に着目し、バナナとヨーグルトでさわやかな酸味と甘みに仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ』1個180円（税込）
たんぱく質に着目し、コクのあるチーズの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉』1個180円（税込）
食物繊維に着目し、豆乳クリームときな粉でほのかな甘みに仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル』1個180円（税込）
食物繊維に着目し、トマトとバジルの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ』1個180円（税込）
鉄分に着目し、濃厚なチョコ生地とさわやかなオレンジ記事を合わせて2層に仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
【写真】気になる…無印の新作バウム たんぱく質・食物繊維・鉄分がとれる
今回発売するバウムは、既存のバウム（約80〜110グラム）に比べ、1本約57グラムの食べきりサイズとし、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に手軽に取り入れやすい大きさとした。目的に応じて、それぞれ1本あたり、たんぱく質5.0〜6.7グラム、食物繊維2.1〜4.6グラム、鉄分2.6グラムを配合する。味わいは、朝ごはんを無理なく習慣化できるよう、甘い味と総菜系の味わいの2タイプを展開する。
『たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト』1個180円（税込）
たんぱく質に着目し、バナナとヨーグルトでさわやかな酸味と甘みに仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ』1個180円（税込）
たんぱく質に着目し、コクのあるチーズの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉』1個180円（税込）
食物繊維に着目し、豆乳クリームときな粉でほのかな甘みに仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル』1個180円（税込）
食物繊維に着目し、トマトとバジルの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。
『鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ』1個180円（税込）
鉄分に着目し、濃厚なチョコ生地とさわやかなオレンジ記事を合わせて2層に仕立てた。焼きムラなども生かした不揃いバウム。