元TBSのフリーアナウンサー・進藤晶子(54)が18日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を披露した。



【写真】19歳の娘を必死に笑わせようとする母・進藤晶子アナ

撮影スタジオでおどけるような顔を見せているショット。隣ではひざまずいた男性がやはりおどけるようなしぐさを魅せている。「さあ、これはなにをしているでしょう?」と問いかけた上で「そう、被写体を笑かしているのです。カメラマンさんと一緒に…」と明かした。



続けて「時代は変わり最近は成人式の“前撮り“なるものがあり“ママ振“(ママがかつて着た振袖)姿で、母と私も一緒に3世代で記念撮影してきました」と自身が和装だった理由も説明。「被写体」が2027年に20歳となる娘であることも伝えた。



あでやかな赤の着物を着た娘をやや離れた位置から見つめる進藤アナの姿も。自身の後ろ姿のショットについては「4枚目は撮影風景を激写する私。親バカ歴20年目ともなると腰が据わっていて笑けます」と自虐的にコメント。「恥ずかしながら日常の一コマでした。」と付け加えた。



進藤アナは2006年にプロゴルファーの深堀圭一郎(57)と結婚。07年に長女が誕生している。



（よろず～ニュース編集部）