¡ÖÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç...¡×µþÅÔ¤¬úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯É½¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬£µ·î21Æü¡¢¡Ö者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò»ý¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë»Ý¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤È¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç£µ·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè18Àá µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWEST¤ÎºÇ½ªÀá¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î£²»î¹ç¤Ï¡¢µÈÅÄÃ£Ëá¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä¹ºêÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢者´ÆÆÄ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î°§»¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï£µ·î23Æü¤Ë¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç19»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡Ö者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò»ý¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë»Ý¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤È¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç£µ·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè18Àá µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWEST¤ÎºÇ½ªÀá¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î£²»î¹ç¤Ï¡¢µÈÅÄÃ£Ëá¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä¹ºêÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢者´ÆÆÄ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î°§»¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï£µ·î23Æü¤Ë¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç19»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸