反町隆史さんと3400万円超の高級SUV

ホンダの純正アクセサリーを展開するホンダアクセスが実施した最新の意識調査で、「電気自動車（EV）が似合う有名人」トップ10に俳優の反町隆史さんが選ばれました。反町さんは過去に、イギリスの高級車メーカー・ベントレーの公式SNSでラグジュアリーSUV「ベンテイガ」との2ショットを披露しており、この投稿にユーザーから関心が寄せられています。

ベンテイガは2015年に登場したベントレー初のSUVで、高級サルーンの快適性とSUVの走破性を組み合わせたモデルです。

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現行型は2020年に大幅改良を受けた初代のアップデート版で、ブランドを代表するラグジュアリーSUVとして位置づけられています。

今回注目されているのは、このベンテイガと反町さんが並んだ2ショットです。並んでいたのは、ベンテイガをベースにした特別仕様車「S ブラックエディション」です。

2024年4月に発表された同モデルは、外装をブラック基調に統一し、内外装の一部に6色から選べるアクセントカラーを組み合わせた仕様が特徴です。

Dピラーには「Black Edition」バッジが装着され、特別仕様車であることがひと目で分かります。

ボディサイズは全長5144mm×全幅2010-2222mm×全高1728mm、ホイールベースは2995mmと堂々としたプロポーションを備えています。

インテリアはブラックを基調に、アクセントカラーを取り入れた専用レイアウトを採用し、コントラストステッチやパイピング、シートの「S」刺繍などが施されています。

アクセントカラーはマンダリン、イエロー、ブルーなど計6色から選択可能です。

パワートレインは4リッターV型8気筒ツインターボエンジンを中心に構成されており、なかでもV8ユニットは最高出力550PS、最大トルク770Nmを発揮。トランスミッションには8速ATが組み合わされています。

価格（消費税込）は3486万円からです。

雑誌の特集企画として公開された2ショットには、「似合っている」「雰囲気がある」といった声が寄せられ、反町さんと車両の組み合わせに関心が集まっています。