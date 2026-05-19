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グルメYouTuber「山崎NANA(YamazakiNANA)」が、「【しゃぶ葉】超人気の牛たん食べ放題フェアが最高に美味しすぎて食べ過ぎた爆食女の末路【大食い】【初夏の牛たんフェア】」を公開した。動画では、しゃぶ葉で開催中の「初夏の牛たんフェア」を訪れ、多彩なつけだれやトッピングを駆使して牛たんを最大限に楽しむ食べ方を紹介している。



山崎は「レモンハーブだし」と「牛テールだし」の2種類をチョイスし、メインの牛たんを投入。まずはレモンハーブだしで煮込んだ牛たんをそのまま実食し、「めっちゃさわやか」と、酸味の効いただしとの相性の良さを絶賛した。



さらに、豊富な薬味やたれを使ったアレンジを次々と披露。「瀬戸内塩レモンだれ×ネギミックス」では「塩レモンだれが相性抜群」と頬を緩め、甘みのある「紅生姜だれ」や「サムジャン」など、食べ放題ならではの味変を存分に堪能する。また、牛たんだけでなく、牛みすじや赤城山麓豚、小籠包なども追加。牛みすじには「噛むたび牛の旨味が溢れ出してたまらない」と感嘆し、肉の旨味が溶け出したスープを味わい尽くす様子が収められている。



終盤では、ご飯に牛たん、小ねぎ、カクテキを乗せ、牛テールだしをたっぷりかけた特製「牛たんクッパ」を作成。コク深いだしにカクテキの辛味が加わることで「旨味マシマシ限界突破」と至福の表情を見せた。



最後は、ソフトクリームやコーンフレークを重ねた特製チョコパフェとアフォガートで締めくくり、「3500円は破格の神コスパ」と高く評価した。豊富なアレンジで自分好みの味を見つけられるしゃぶ葉の食べ放題は、好みの組み合わせを探求したい層にとって見逃せない内容となっている。