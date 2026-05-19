開催：2026.5.19

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 2 - 8 [ガーディアンズ]

MLBの試合が19日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回裏、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 1-0 CLE

3回表、3番 チェース・デローター 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 DET 1-1 CLE、4番 リース・ホスキンス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 DET 1-2 CLE

5回表、3番 チェース・デローター 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 DET 1-3 CLE、4番 リース・ホスキンス 10球目を打ってレフトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 DET 1-4 CLE

6回表、1番 アンヘル・マルティネス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 DET 1-5 CLE、2番 ホセ・ラミレス 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 DET 1-7 CLE

8回裏、7番 マシュー・ビアリング 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-7 CLE

9回表、2番 ホセ・ラミレス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 DET 2-8 CLE

試合は2対8でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 11:12:12 更新