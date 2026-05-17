『サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」』数量限定発売
サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは12日、『サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」』を、千葉県を含む1都8県にて数量限定発売する。
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同社は大手ビールメーカーの中で唯一千葉県内に工場を有しており、1999年より「千葉ロッテマリーンズ缶」を限定販売することで、ファンの皆さまとともに同球団を応援してきた。
今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッテマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用。球団のブランドイメージを大切にしながら、サッポロビールと千葉ロッテマリーンズの一体感を表現している。
■商品概要
商品名：サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」※中味は通常の黒ラベルと同じ
パッケージ：350ミリリットル缶
発売日・地域：5月12日発売。千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県※一部お取り扱いのない店舗あり
参考小売価格：オープン価格
デザイン特長：今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッ テマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用。球団のブランドイメージを大切にしながらサッポロビールと千葉ロッテマリーンズの一体感を表現
販売計画：1万3000ケース(350ミリリットル×24本換算)
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同社は大手ビールメーカーの中で唯一千葉県内に工場を有しており、1999年より「千葉ロッテマリーンズ缶」を限定販売することで、ファンの皆さまとともに同球団を応援してきた。
今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッテマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用。球団のブランドイメージを大切にしながら、サッポロビールと千葉ロッテマリーンズの一体感を表現している。
商品名：サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」※中味は通常の黒ラベルと同じ
パッケージ：350ミリリットル缶
発売日・地域：5月12日発売。千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県※一部お取り扱いのない店舗あり
参考小売価格：オープン価格
デザイン特長：今年のデザインは、従来のキャラクター中心の表現から一新し、千葉ロッ テマリーンズの球団ロゴとスローガンを大胆に配置したデザインを採用。球団のブランドイメージを大切にしながらサッポロビールと千葉ロッテマリーンズの一体感を表現
販売計画：1万3000ケース(350ミリリットル×24本換算)