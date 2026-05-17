連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第13回 荒川静香 後編（全２回）

今年２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、団体戦を含め史上最多となる６個のメダルを獲得した日本フィギュアスケート。そんな偉大な功績は、これまでの日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩があったからこそのものだろう。

2002年ソルトレイクシティ大会から2022年北京大会に出場した日本人フィギュアスケーターを振り返る本連載第13回は、1998年長野五輪と2006年トリノ五輪に出場した荒川静香をピックアップ。後編は、アジア人選手初となる金メダルを獲得したトリノ五輪での戦いについて。



2006年トリノ五輪、SP３位から逆転で金メダルを獲得した荒川静香（当時24歳） photo by Kyodo News





【２回目の五輪代表に滑り込み】

新たな決意を持って臨んだ2006年トリノ五輪シーズンだったが、荒川静香の出足は決して快調とは言えなかった。

このシーズン、年齢制限で五輪には出場できない浅田真央がGPシリーズに初参戦し旋風を巻き起こしていた。荒川は、GPシリーズの中国大会ではイリーナ・スルツカヤ（ロシア）と浅田に次ぐ３位。次のフランス大会も浅田とサーシャ･コーエン（アメリカ）に次ぐ３位となり、ポイントランキングは８位だった。

両大会とも173点台を出す安定感を見せ得点合計ではスルツカヤと浅田に次ぐ３番目だったが、１試合優勝のある中野友加里、２位１回の安藤美姫らに遅れを取り、GPファイナル進出は果たせなかった。出場者の組み合わせの不運に泣かされる結果だったのだ。

そしてトリノ五輪代表を手にするためのラストチャンスの大会となった2005年12月の全日本選手権。そのショートプログラム（SP）、冒頭の連続ジャンプは３回転ルッツ＋２回転ループに抑える構成としたが、ノーミスの滑りで非公認ながら自己最高の68.76点をマークし、首位発進。

「今シーズンはショートでミスが続いているので、ここではノーミスをすることが課題だと思っていました。自分のために滑ろうとするとどうしても硬くなるので、今日は観ている人のために滑ろうと思い、落ち着いてできました」

荒川はこう話し、笑顔を見せた。

フリーでは３回転サルコウ＋３回転トーループはきっちり決めたが、次の３回転フリップと後半の３回転ループ、最後の３回転サルコウが２回転になるミスが出てしまった。

「プログラムの途中で最初にフライングスピンを入れたかどうかわからなくなり、パニックになってしまいました。最後にどうしてもフライングスピンをしなければいけないというのが頭のなかにあって、最後のジャンプは３連続ジャンプにしたかったのですが、あとのことを考えすぎて失敗してしまいました」

荒川のフリーの得点は４位の118.60点。それでも合計はSPの貯金もあって187.36点にし、村主と浅田に次ぐ総合３位に入る。五輪代表も不透明になった状況に、「今日のフリーは今までで一番落ち着きがなかった......」と表情を曇らせた。

トリノ五輪代表の選考基準は前年の選考の持ち点に加え、このシーズンのGPシリーズとGPファイナル、全日本選手権の得点を評価するもの。代表３枠には前年の持ち点が最上位だった安藤がこの全日本６位ながらも一番手で決まり、それに続くふたりはこのシーズンの得点の比較から、「勝てる選手として評価した」と村主、荒川の順番で決定。荒川は２大会ぶり２回目の五輪出場を決めた。

「トリノ五輪は『私より若い世代が』という気持ちが強かったですが、代表に決まったからには頑張りたいです。前回の長野五輪は世界選手権も経験せずに出ましたが、今回は世界で戦える力をつけて臨めるので気持ちを引き締めて。世界と戦える力だけではなく、それを発揮できる力をつけて本番に臨みたいと思います」

【大舞台で見せたスケート人生の集大成】

全日本選手権後にタチアナ・タラソワとの師弟関係を解消し、かつて振り付けを依頼していたニコライ・モロゾフの指導を受けることを決断。さらにはフリーで使っていた『幻想即興曲』をSPとし、フリーは2004年世界選手権優勝時の『トゥーランドット』に変更し、2006年２月のトリノ五輪に挑んだ。

このシーズンの結果を見れば、GPシリーズのロシア大会でシーズン世界最高得点の198.06点を出している前季世界女王のスルツカヤが頭ひとつ抜け出し、それを170点台で安定する荒川とコーエンが追い、全日本選手権で非公認ながら194.16点を出した村主がどう食い込めるかという状況だった。

しかし荒川は、万全ではなかった。大会１カ月前から右足の踵（かかと）が靴擦れで痛み出し、直前には練習ができない時もあり、右だけスペアの靴に替えてリンクに立った。そのSP、スルツカヤがスピードのあるノーミスの滑りで66.70点を出したあとの演技だった。

荒川は、最初の連続ジャンプではルッツの着氷がうまく流れず３回転＋２回転になったが、その後は流れのある滑りをしてスピン３本とスパイラルをレベル４と取りこぼしのない演技をし、公認の自己最高得点となる66.02点をマーク。

「シーズンを通して自己ベストを更新できずにいましたが、ここでそれができてビックリしたし、ホッとしました。そこまで基礎の力が上がったのかなと思い、すごくうれしかったです」

荒川は納得の表情を見せた。その後、最終滑走のコーエンが66.73点を出し、荒川はSP３位発進となった。0.71点差で競り合う上位３人のメダル争いの様相が強くなった。

勝負のフリー。最終組３番滑走の荒川は、ひとり前のコーエンが３連続ジャンプの予定だった最初の３回転ルッツで転倒するなどミスが出る滑り出しに。その後は立て直したが合計は183.36点にとどまっていた。

そして荒川は、最初の３回転ルッツ＋３回転ループをコーチの指示で３回転＋２回転に抑え、その次には「絶対に入れたかった」と話す３回転サルコウ＋３回転トーループだったが、トーループでは「跳んだ瞬間にバランスが崩れた」と２回転に。

それでも３回転フリップを決めたあとのコンビネーションスピンとスパイラルをレベル４にして気持ちを立て直し、後半のルッツが２回転になったがそのあとのイナバウアーで会場を沸かせると、３回転サルコウからの３連続ジャンプもきれいに決めて笑顔を見せ、最後は握り拳を強く振り下ろす満足の演技をした。

「ショート３位で『もしかしたらメダルも』とチラッと思いましたが、余計なことを考えないようにしようと考えて臨みました。この４分間の演技が私のスケート人生の集大成になるのかなと思いながら滑りました。今までは失敗を考えると滑りが小さくなったりしていましたが、今日は失敗してもそれを考えることなく滑れる、不思議な感覚でした」

その得点は自己最高得点を約９点上回る125.32点で、合計も自己最高の191.34点。最終滑走のスルツカヤが不安定な演技で後半の３回転ループで転倒し合計181.44点にとどまったことで、荒川のアジア人初の五輪金メダル獲得が確定。この大会の日本チームにとっても唯一のメダルとなった。

「今回は『どうしてもメダルを』と思って臨んだというより、やってきたスケート人生のなかで最高の舞台にしたいという思いのほうが強かったです。優勝はびっくりしたし、ウイニングランも頭の中が真っ白の状態でリンクを回っていました。2004年世界選手権優勝から迷いながらスケートを続けてきましたが、今は続けてきたことがよかったと思うし、続けるように道を作ってくれた周りの人たちに感謝しています」

【プロ転向後に果たした大きな役割】

その後は代表になっていた世界選手権出場を辞退し、５月には競技引退とプロ転向を発表。自身が企画・プロデュースする『フレンズ・オン・アイス』を開催するなど、アイスショーでの活動を始めた。そこまでの過程を2007年にはこうも語っていた。

「私のアマチュア時代はアイスショーがフィーチャーされる前だったけど、2003年世界選手権の前にアメリカでアイスショーを見て、『すばらしいな。こういう世界で滑ってみたいな』と強い印象を受けました。それから実際に滑る機会をもらった時に『やはりここで滑りたい』という最後の確認ができて。2004年世界選手権で勝った頃も順位にはあまりこだわりがないというのもあり、ルールに沿って滑る競技というより、自分は滑ること自体が好きなのでそれを重点的にやっていくアイスショーの世界が向いているのかなとも思っていました。

ただ、アイスショーで自由に滑れるスケーターは本当に少ないし、そういう立場になるにはタイトルや実績がないとダメだとも言われた。世界選手権で優勝したあとはそういう立場に近づいたと思えたけど、周囲から『五輪に向けていいステップになりましたね』と言われると悩んでしまい、『プロになります』と宣言するような強い気持ちも持てなかった。だから2005年世界選手権がダメで『これは自分の終わり方にふさわしくない』と思った時、本当に満足しなければ終われないという気持ちが強くなりました」

悩んだ１年間があったからこそ次へ進めて、プロスケーターとしてのスタート地点に立てたと話していた荒川はその後、それまで日本では一般的ではなかったアイスショーの存在感を一気に高める役割を果たしてきた。そして今も表現者としての熟成した演技を、さまざまなアイスショーで見せ続けている。

終わり

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＜プロフィール＞

荒川静香 あらかわ・しずか／1981年、東京都生まれ。仙台で過ごした幼少時代からスケートを始める。1994〜1996年の全日本ジュニアフィギュア選手権で３連覇。シニア移行後、1997〜1998年の全日本選手権を連覇。1998年長野五輪出場。2004年世界選手権では、日本人３人目となる世界女王に輝く。2006年トリノ五輪では自己ベストを更新し、アジア人初の金メダル獲得。2006年５月にプロスケーターとなり、本人プロデュースのアイスショー『フレンズ・オン・アイス』をはじめ、国内外のアイスショーで精力的に活動している。