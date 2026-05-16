バイエルンvsケルン スタメン発表
[5.16 ブンデスリーガ第34節](アリアンツ・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 2 ジョエル・シュミード
DF 22 ジャフマイ・シンプソン・ピュゼー
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 17 アレッシオ・カストロモンテス
MF 28 セバスティアン・セブロンセン
MF 32 クリストファー・ルンド
FW 13 サイード・エル・マラ
FW 30 マリウス・ビュルター
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
MF 27 F. Chávez
MF 29 ヤン・ティールマン
MF 37 リントン・マイナ
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 38 Y. Niang
監督
René Wagner
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 2 ジョエル・シュミード
DF 22 ジャフマイ・シンプソン・ピュゼー
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 17 アレッシオ・カストロモンテス
MF 28 セバスティアン・セブロンセン
MF 32 クリストファー・ルンド
FW 13 サイード・エル・マラ
FW 30 マリウス・ビュルター
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
MF 11 フロリアン・カインツ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
MF 27 F. Chávez
MF 29 ヤン・ティールマン
MF 37 リントン・マイナ
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 38 Y. Niang
監督
René Wagner
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります