meiyoが、メジャーデビュー5周年を記念して、2026年9月25日に東京キネマ倶楽部にて開催するイベントのタイトルが＜meiyo presents SYMPOPSIUM 2026＞（読み：メイヨープレゼンツシンポップジウム）に決定したことを明らかにした。

それに伴い、出演アーティストも一挙に解禁。asmi / 生田絵梨花 / 詩羽 / 三原健司（フレデリック）、といったラインナップで、meiyoとこれまで楽曲提供やコラボレーションで親交のある4組のアーティストの出演が決定した。

なお、meiyoの作品の数多くのイラストを手掛けるイラストレーター・トキチアキが各アーティストを描きおろしたキービジュアルも公開。本日より本公演のチケットプレイガイド先行がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜meiyo presents SYMPOPSIUM 2026＞ 2026年9月25日（金）開場 / 開演：18:00 / 19:00

会場：東京キネマ倶楽部 （http://www.kinema.jp/）

Act：asmi / 生田絵梨花 / 詩羽 / 三原健司（フレデリック） ▼プレイガイド先行（抽選）

2026/5/16（土）18:00〜5/24（日）23:59

イープラス https://eplus.jp/meiyo/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/meiyo-fes2026/

ローソンチケット https://l-tike.com/meiyo/

公演情報ページ：https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27657