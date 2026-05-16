meiyo、メジャーデビュー5周年を記念した＜SYMPOPSIUM 2026＞にasmi、生田絵梨花、詩羽、三原健司が出演決定
meiyoが、メジャーデビュー5周年を記念して、2026年9月25日に東京キネマ倶楽部にて開催するイベントのタイトルが＜meiyo presents SYMPOPSIUM 2026＞（読み：メイヨープレゼンツシンポップジウム）に決定したことを明らかにした。
それに伴い、出演アーティストも一挙に解禁。asmi / 生田絵梨花 / 詩羽 / 三原健司（フレデリック）、といったラインナップで、meiyoとこれまで楽曲提供やコラボレーションで親交のある4組のアーティストの出演が決定した。
なお、meiyoの作品の数多くのイラストを手掛けるイラストレーター・トキチアキが各アーティストを描きおろしたキービジュアルも公開。本日より本公演のチケットプレイガイド先行がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜meiyo presents SYMPOPSIUM 2026＞
2026年9月25日（金）開場 / 開演：18:00 / 19:00
会場：東京キネマ倶楽部 （http://www.kinema.jp/）
Act：asmi / 生田絵梨花 / 詩羽 / 三原健司（フレデリック）
▼プレイガイド先行（抽選）
2026/5/16（土）18:00〜5/24（日）23:59
イープラス https://eplus.jp/meiyo/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/meiyo-fes2026/
ローソンチケット https://l-tike.com/meiyo/
公演情報ページ：https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27657
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