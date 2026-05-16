敵地・パイレーツ戦に出場

【MLB】パイレーツ ー フィリーズ（日本時間16日・ピッツバーグ）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は15日（日本時間16日）、敵地のパイレーツ戦で20号本塁打を放った。両リーグ一番乗りで大台到達となった。

5点を追う7回2死一塁、左腕モンゴメリーの真ん中フォーシームに反応。角度21度と低いライナーのまま、バックスクリーン左のブルペンへ運んだ。打球速度110.7マイル（約178.2キロ）、飛距離408フィート（約124.4メートル）だった。

5回2死一塁の右中間19号2ランと合わせ、10日（同11日）の本拠地・ロッキーズ戦以来、今季3度目の1試合2発。8戦9発の量産態勢だ。シーズン72発ペースに伸ばした。メジャーの単年の本塁打記録は2001年バリー・ボンズの73本塁打となっている。

本塁打王争いではリーグ2位の14本塁打、マット・オルソン（ブレーブス）に6本差をつけた。両リーグでも2位のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に4本差、同3位タイの村上宗隆（ホワイトソックス）と5本差と独走態勢に入っている。

昨季56本塁打、132打点で2冠王に輝いたスラッガーは、2021年から6年連続で20号到達となった。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、開幕45試合での20号到達は2006年アルバート・プホルス以来のスピード記録で、メジャー延べ10人目となった。（Full-Count編集部）