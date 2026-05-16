いつもと同じボブ → ちょっと待った！【40・50代】がこなれる「おすすめボブ」

定番のボブスタイルに安心感を覚えつつもマンネリ感を抱いているなら、長さやレイヤーの入れ方、カラーのアップデートを図ってみて。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品良く、今っぽく変身できそうな、大人世代におすすめしたいボブスタイルをご紹介します。

グレージュカラーで艶をまとう大人レイヤーボブ

美しい丸みのあるシルエットが女性らしい柔らかさを引き出した、上品なレイヤーボブ。グレージュカラーを採用することで、髪の表面に美しい艶と透明感を与えています。落ち着いたトーンでありながらも重たく見えないため、若々しく健やかな印象に見せてくれそうです。

襟足ギリギリで整えたヘルシーな丸みボブ

襟足のラインをすっきりと切り揃えたカットが目を引く、ヘルシーなオレンジベージュのボブ。毛先をほんのりと内側に巻くだけでフォルムに柔らかさが増し、親しみやすく可愛らしい雰囲気を醸し出しています。首元が露出するデザインは、横顔まですっきり爽やかに見せてくれそうです。

ラフに動くプチウルフボブ

自身のクセを活かしたようなナチュラルな動きを味方につけ、柔らかく大人可愛い表情を引き出したプチウルフです。ベースにはプツッとしたラインを残し、しっかりくびれを作ってから外ハネさせることで、まとまりの良さと抜け感を両立。ラフな毛流れで、飾らないオシャレが楽しめそうです。

フェミニンなくびれボブ

ピンクグレージュの柔らかな色合いが魅力的な、ふんわり大人可愛い外ハネボブです。顎ラインでくびれを作りつつ、毛先をプツッとカットして外側へ流すことで、空気をふくんだようなエアリーな質感を与えています。甘すぎない絶妙なバランスで、大人にちょうど良いフェミニンさを演出できるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@kitadani_koujiro様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。