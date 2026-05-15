「田鎖ブラザーズ」真（岡田将生）＆稔（染谷将太）の父に衝撃疑惑 ラストの“2文字”に考察加速「誰にでも当てはまる」「黒幕登場か」
【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第5話が、15日に放送された。新たな事実に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
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脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
父・朔太郎（和田正人）が遺したロボットの中に隠されていた拳銃。父が殺人を犯したのではないかという疑念に揺れる真（岡田将生）と稔（染谷将太）だったが、事態はさらに混迷を極めていく。
そんな中、警察署には「神南国立大学の理事長を殺した」と成田賢心（齋藤潤）が出頭。理事長の死因は病死とされていたが、真は成田が薬剤師である母親の身代わりに出頭したのではないかと睨む。調査の結果、母親と理事長の接点や、息子の採点ミスを巡る隠蔽工作の影が浮上するが、真実までは辿り着けない。しかし、真は母親のスマートフォンに届いた、メッセージ履歴の残らないアプリ「テレシーク」の通知に強烈な違和感を抱いた。
一方、稔は税理士事務所で、死んだ作家・津田雄二（飯尾和樹）の仕入れ表と辛島金属工場の補助簿を照合。朔太郎が隠していた拳銃は、勤務先の辛島金属工場」密造された可能性が浮上した。さらに、その銃が五十嵐組へ流されていた説も上がり、真は津田は銃の密造を探るために父を訪ねていたのではないかと推測。両親を殺害したのは五十嵐組ではないかという、新たな容疑者の影も浮かび上がった。
そしてラストシーン、成田の母親は「先生、本当にこれで良かったのでしょうか」とテレシークでメッセージを送信していた。
新たな事実が判明し、視聴者からは「やっと津田の謎が解けた」「お父さんが銃の密造…？」「お父さんは何者だったんだ」「だんだん分かってきたけど謎も増える」といった声が続々。また最後に出てきた“先生”についても「誰にでも当てはまる」「薬剤師が言う先生は医者ってこと？」「大学の先生の可能性もある」「すでに出てる誰かかな」「新しい人出てくる？」「黒幕登場か」といった考察が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」拳銃から繋がる“武器密造”の闇
父・朔太郎（和田正人）が遺したロボットの中に隠されていた拳銃。父が殺人を犯したのではないかという疑念に揺れる真（岡田将生）と稔（染谷将太）だったが、事態はさらに混迷を極めていく。
そんな中、警察署には「神南国立大学の理事長を殺した」と成田賢心（齋藤潤）が出頭。理事長の死因は病死とされていたが、真は成田が薬剤師である母親の身代わりに出頭したのではないかと睨む。調査の結果、母親と理事長の接点や、息子の採点ミスを巡る隠蔽工作の影が浮上するが、真実までは辿り着けない。しかし、真は母親のスマートフォンに届いた、メッセージ履歴の残らないアプリ「テレシーク」の通知に強烈な違和感を抱いた。
一方、稔は税理士事務所で、死んだ作家・津田雄二（飯尾和樹）の仕入れ表と辛島金属工場の補助簿を照合。朔太郎が隠していた拳銃は、勤務先の辛島金属工場」密造された可能性が浮上した。さらに、その銃が五十嵐組へ流されていた説も上がり、真は津田は銃の密造を探るために父を訪ねていたのではないかと推測。両親を殺害したのは五十嵐組ではないかという、新たな容疑者の影も浮かび上がった。
そしてラストシーン、成田の母親は「先生、本当にこれで良かったのでしょうか」とテレシークでメッセージを送信していた。
◆「田鎖ブラザーズ」父の裏の顔と謎の“先生”に考察過熱
新たな事実が判明し、視聴者からは「やっと津田の謎が解けた」「お父さんが銃の密造…？」「お父さんは何者だったんだ」「だんだん分かってきたけど謎も増える」といった声が続々。また最後に出てきた“先生”についても「誰にでも当てはまる」「薬剤師が言う先生は医者ってこと？」「大学の先生の可能性もある」「すでに出てる誰かかな」「新しい人出てくる？」「黒幕登場か」といった考察が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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