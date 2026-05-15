wyse、FCリニューアル＋特別公演＜chain - a fork in the road -＞＜超攻激 2026＞同時開催を発表
wyseが、新たにオフィシャルサイトおよびファンクラブ『chain』のポータルサイトを開設したことを発表した。
今回のポータルサイト開設は、バンドの最新情報、ライブスケジュール、リリース情報などをより分かりやすく発信していくことを目的としており、ファンクラブ『chain』会員向けの限定コンテンツや先行情報なども順次展開されていく予定だ。
さらに、この新たなスタートを記念した公演の開催も決定。2026年9月5日（土）、神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIにて、ファンクラブリニューアル特別公演＜chain - a fork in the road -＞、＜超攻激 2026＞の2公演が開催される。
ライブ詳細やチケット情報、ファンクラブコンテンツについては、新オフィシャルサイトおよび『chain』ポータルサイトにて随時発表されるのでご確認を。
■wyse Fun Club Renewal 特別公演 概要
2026年9月5日(土)
神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
wyse Fun Club Renewal 特別公演＜chain - a fork in the road -＞
開場 14:00 / 開演 14:30
wyse Fun Club Renewal 特別公演＜超攻激 2026＞
開場 17:30 / 開演 18:00
チケット：前売券 ￥7,000-
FC先行受付：2026.6.1(月)18:00〜6.14(日)23:59
オフィシャル先行：2026.6.15(月)12:00〜6.21(日)23:59
プレイガイド先行（ローソン）：2026.6.22(月)12:00〜6.28(日)
プレイガイド先行（ローソン・イープラス）：2026.6.29(月)〜7.5(日)23:59
一般発売：2026.7.11(土)10:00〜
■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open14:30 / start15:00
5月31日(日) 熊本 B.9 V2
open13:00 / start13:30
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open14:30 / start15:00
6月14日(日) 静岡 ROXY
open14:00 / start14:30
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open14:30 / start15:00
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open14:30 / start15:00
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open14:00 / start14:30
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open14:30 / start15:00
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open14:30 / start15:00
▼チケット
スタンディング 7,000円（ドリンク代別）
【FC先行受付】
受付期間：2/14(土)21:00〜3/1(日)23:59
受付URL：https://l-tike.com/st1/l4k30m94nujwjwyd0eab
【オフィシャルホームページ先行 】
受付期間：3/2(月)12:00〜3/8(日) 23:59
受付URL：https://l-tike.com/wyse/
枚数制限：4枚まで
決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア
引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)
■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』FC限定 Live & Event＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open18:30 / start18:45
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open18:30 / start18:45
6月14日(日) 静岡 ROXY
open18:00 / start18:15
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open18:30 / start18:45
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open18:30 / start18:45
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open18:00 / start18:15
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start18:45
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open18:30 / start18:45
▼チケット
スタンディング 5,000円(ドリンク代別)
【FC受付】
受付期間：2/14(土)21:00〜各公演日前日 23:59
受付URL：https://l-tike.com/st1/euutzirxy435y0pd9nll
枚数制限：4枚まで
決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア
引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)
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