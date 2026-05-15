50以上の国や地域で展開する国際的なブランド「green cola」が日本上陸！1都3県のコンビニ限定で発売中
アサヒ飲料株式会社は、植物由来の素材を使用したコーラ「green cola(グリーンコーラ)」を1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のコンビニエンスストア限定で2026年5月12日に発売した。
「green cola」は、2012年にギリシャで誕生し50を超える国や地域で展開している国際的なブランド。植物由来のステビアを使用しており、爽快感のあるコーラの味わいが楽しめる。砂糖・保存料不使用、カロリーゼロであることを「NO is Smart」というメッセージを通じて訴求する。
パッケージ上部に記載された「NO SUGAR NO CALORIES」の文言と、植物由来素材を想起させる「green cola」のロゴを通じて商品の特徴をわかりやすく表現。
今回の発売にあたりデジタル広告の展開では、「green colaアンバサダー」の岸谷蘭丸さん、Z世代に絶大な影響力を持ちさまざまなフィールドで活躍中の長浜広奈さん、MON7A(もんた)さん、JESSICAさんを起用し若年層を中心に認知拡大と飲用喚起を図っていくとのこと。同社は、健康志向の高まりにより世界各国で支持の集まる本ブランドを日本で初めて発売することで、“期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造”を目指す。
■商品概要
商品名：green cola
容器・容量：PET500ミリリットル
希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)
品目：炭酸飲料
発売日：2026年5月12日
発売地域：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のコンビニエンスストア
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
「green cola」は、2012年にギリシャで誕生し50を超える国や地域で展開している国際的なブランド。植物由来のステビアを使用しており、爽快感のあるコーラの味わいが楽しめる。砂糖・保存料不使用、カロリーゼロであることを「NO is Smart」というメッセージを通じて訴求する。
今回の発売にあたりデジタル広告の展開では、「green colaアンバサダー」の岸谷蘭丸さん、Z世代に絶大な影響力を持ちさまざまなフィールドで活躍中の長浜広奈さん、MON7A(もんた)さん、JESSICAさんを起用し若年層を中心に認知拡大と飲用喚起を図っていくとのこと。同社は、健康志向の高まりにより世界各国で支持の集まる本ブランドを日本で初めて発売することで、“期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造”を目指す。
■商品概要
商品名：green cola
容器・容量：PET500ミリリットル
希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)
品目：炭酸飲料
発売日：2026年5月12日
発売地域：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のコンビニエンスストア
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。