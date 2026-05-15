モラハラ夫に妻が反撃したら、夫が反省して改心する……というパターンもあるようですが、現実はそうとは限らないようで？ 今回は、モラハラ夫と戦うためにモラハラ妻になった人のエピソードをご紹介します。

モラハラ夫と戦うモラハラ妻

「結婚後、夫のモラハラがひどくなりました。怒らせないように気を使って暮らしていましたが、もう耐えられなくて……。一度、離婚覚悟で思いっきりキレてみたのですが、よっぽど怖かったのか夫は固まっていました。

それ以来、夫のモラハラ発言があると私も反撃するように。『俺より給料低い分際でえらそうに！』と言われたら『妻を専業主婦にできるほど稼げてない分際で、何を勘違いしてるんだよ』って言い返してみたり。そんな風にやり返して夫のモラハラもようやく落ち着いたと思ったのですが……。

後日、夫が雇った弁護士から連絡がありました。私が夫に対してモラハラをしていて、慰謝料を請求すると……。夫は『録音もして証拠もある』とドヤっていましたけど、録音なら私もしてありますけどね？

いざというときのために、夫のモラハラの証拠はすべて残してありました。どうにか夫婦を続けようと思って、あえてモラハラ妻になってみたけど……こんな面倒くさいことになるなら、早く離婚すればよかったな。戦いはまだまだ続きそうです……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 先にモラハラをしてきたのは夫なのに、まさかの被害者ムーブに呆れてしまいます……。モラハラするパートナーと上手くやっている人もいますが、こんなことになるなら、早めにお別れしたほうがいいのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。