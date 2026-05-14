「本気だった」はどっち？不倫中の男女でズレやすい“本気”の基準
「私は本気だった」のに、相手はそこまで深く考えていなかった。不倫をしていると、そんな温度差に苦しくなるものです。実際、不倫関係においては同じ“本気”という言葉でも、男女で意味がズレていることがあります。
女性は“気持ちの深さ”で本気を感じやすい
頻繁に連絡を取る。会えない時間も相手を考えている。将来のことまで想像してしまう。そうした積み重ねから、女性は「これだけ気持ちを使っているなら本気だ」と感じやすくなります。関係そのものを、自分の生活の中で大きな存在として捉えていくのです。
男性は“今の感情”として本気を捉えやすい
一緒にいる時間が楽しい。会いたいと思っている。その瞬間の感情に嘘はなくても、男性は“人生を変える覚悟”とは別で考えているケースも少なくありません。そのため、女性側は未来を含めて受け取っていても、男性側は“今の気持ち”として話している場合があります。
結局ズレたまま関係が続いてしまう
厄介なのは、お互いに嘘をついているわけではないこと。同じ「好き」でも、見ている範囲や覚悟の重さが違うからこそ、関係が続くほど温度差が大きくなっていきます。そして後になって、「本気だと思っていたのは自分だけだった」と苦しくなるのです。
不倫関係では、“気持ちがある”ことと、“同じ未来を見ている”ことは必ずしも一致しません。相手の言葉だけではなく、どこまで相手が現実を動かそうとしているのか。そこを見ることが、関係を見極めるヒントになります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜ温度差が生まれる？不倫中の男女の“考え方”の違い