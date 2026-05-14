【金川紗耶×本田紗来】グルメ旅におすすめ！着ぶくれを防げる「デニムリンクコーデ」をお届け♡

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せっかく旅行に行くなら、リンクコーデで気分を上げたい♡ 今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、グルメ旅におすすめな「デニムリンクコーデ」をお届けします。やんちゃんの地元・北海道に“やんさら”で行くなら...？春先にぴったりなコーデを要チェック♡

グルメをただ味わいつくす♡ 弾丸北海道はデニムスタイルで。

From SAYA

「春先の北海道は、脱ぎ着ができるパーカが優秀！食べることが大好きな紗来のために、私の地元・北海道のグルメ旅を用意したよ！おいしいものたっくさん教えてあげるから、覚悟しとけ〜！（笑）」

From SARA

「やんちゃんが北海道を案内してくれるなんて、ぜいたく♡ たくさん食べるって聞いたから、着ぶくれを防げるデニムで行こうよって提案してみた（笑）。動きやすいし！ハンバーガーも、コロッケも、おいしかったな♡」

Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡

【右】SAYA's Coordinate

カジュアルなあわせもレイヤードで甘さをイン♡

【左】SARA's Coordinate

さわやかなブルーがミニスタイルをオトナ仕立てに。

〈右・金川紗耶〉フードチェックパーカ 5,500円／Birthday room（アンティローザ）デニムパンツ 30,800円／カルバン・クライン レーススカート 5,500円／PUNYUS バッグ 9,466円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM）ドットリボンサンダル 8,910円／RANDA〈左・本田紗来〉ニット 11,110円／ASURA、デニムスカート 15,730円／INSILENCE、バッグ 11,400円／emis（以上HANA SHOWROOM）シャツ 3,289円／SPINNS ボタンつきビーニー 4,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ローファー 34,100円／G.H.Bass（フリークスストア渋谷）ソックス／スタイリスト私物

撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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