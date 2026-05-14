【金川紗耶×本田紗来】グルメ旅におすすめ！着ぶくれを防げる「デニムリンクコーデ」をお届け♡

せっかく旅行に行くなら、リンクコーデで気分を上げたい♡ 今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、グルメ旅におすすめな「デニムリンクコーデ」をお届けします。やんちゃんの地元・北海道に“やんさら”で行くなら...？春先にぴったりなコーデを要チェック♡

グルメをただ味わいつくす♡ 弾丸北海道はデニムスタイルで。

From SAYA

「春先の北海道は、脱ぎ着ができるパーカが優秀！食べることが大好きな紗来のために、私の地元・北海道のグルメ旅を用意したよ！おいしいものたっくさん教えてあげるから、覚悟しとけ〜！（笑）」

From SARA

「やんちゃんが北海道を案内してくれるなんて、ぜいたく♡ たくさん食べるって聞いたから、着ぶくれを防げるデニムで行こうよって提案してみた（笑）。動きやすいし！ハンバーガーも、コロッケも、おいしかったな♡」