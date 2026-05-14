【金川紗耶×本田紗来】グルメ旅におすすめ！着ぶくれを防げる「デニムリンクコーデ」をお届け♡
せっかく旅行に行くなら、リンクコーデで気分を上げたい♡ 今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、グルメ旅におすすめな「デニムリンクコーデ」をお届けします。やんちゃんの地元・北海道に“やんさら”で行くなら...？春先にぴったりなコーデを要チェック♡
グルメをただ味わいつくす♡ 弾丸北海道はデニムスタイルで。
From SAYA
「春先の北海道は、脱ぎ着ができるパーカが優秀！食べることが大好きな紗来のために、私の地元・北海道のグルメ旅を用意したよ！おいしいものたっくさん教えてあげるから、覚悟しとけ〜！（笑）」
From SARA
「やんちゃんが北海道を案内してくれるなんて、ぜいたく♡ たくさん食べるって聞いたから、着ぶくれを防げるデニムで行こうよって提案してみた（笑）。動きやすいし！ハンバーガーも、コロッケも、おいしかったな♡」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【右】SAYA's Coordinate
カジュアルなあわせもレイヤードで甘さをイン♡
【左】SARA's Coordinate
さわやかなブルーがミニスタイルをオトナ仕立てに。
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来