5月13日、女優の杉本有美がInstagramやXを更新。少し膨らんだおなかに手を添えた画像とともに、再婚と妊娠を報告した。

《この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました》

このようにつづり、青空と高層ビル、そして緑を背景に幸せそうな笑顔を見せている。

「杉本さんは現在、37歳。2002年にティーンズファッション誌『ピチレモン』の専属モデルオーディションで準グランプリを受賞し、レッスンを受けながらモデル活動を開始しました。その後、2006年からは『JJ』の専属モデルを務めました。同じ時期にはグラビアモデルとしても活躍しています。高校卒業後は女優活動も始め、ドラマや映画、CMに多数出演しました」（芸能担当記者）

一気にブレイクしたのは、2008年、スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）に出演したのがきっかけだ。ゴーオンシルバー役を務め、共演した逢沢りな、及川奈央とともに期間限定アイドルユニット「G3プリンセス」を結成し、人気を集めた。そして2010年には、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』、2011年にはNHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』に出演するなど、順調にキャリアの階段を上っていったのだが……。

「2015年1月、以前の所属事務所とギャラの支払いを求め、係争状態になりました。テレビやCMの出演料、映像や画像の使用料など、約2000万円もの未払いがあったといいます。その後、3月に和解して円満解決したことを発表しました。翌2016年、4歳年下の一般人男性と結婚し、婚姻中にフリーに転身しましたが、2019年に離婚しています。2026年にはデビュー25周年を迎え、週刊誌のグラビアを飾るなど、精力的に活動しています」（同前）

今回、笑顔で再婚と妊娠を報告したことで、Xには多くのファンが祝福のコメントをポストしている。

《ゴーオンシルバーおめでとう》

《子どもの頃に見てたヒロインが、結婚して母になるって、なんか時間の流れを感じるよな…》

なかには《このニュースだけは見たくなかったし聞きたくなかった….ゴーオンジャーの時にファンになってそれからずっと好きだったのに…泣きそうだ…》と、涙に暮れる人も。

「グラビアでは、全盛期と変わらないみごとなスタイルと美貌を披露していますが、今回は幸せそうな妊婦姿を見せてくれました。出産後は、ママタレとしても活躍しそうです」（前出・芸能担当記者）

舞台でも活躍するなど、演技には定評があるだけに、“美魔女”ママタレとして再ブレイクもあるかもしれない。