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マーケティング侍・りゅう先生が語る。「人は理解できなくても見たことがあるものを好む」顧客の心を動かす情報発信の本質とは

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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「売り込まずに売れていく会社の情報発信の内容とは？つい『買いたい』と思わせる導線の作り方」と題した動画を公開。集客に特化したマーケティングを専門に扱うりゅう先生が、2026年になっても通用する情報発信の極意を解説した。



りゅう先生はまず、情報発信の重要性を心理学的な観点から説明する。「人は理解できなくても、見たことがあるものを好む」という人間の性質を指摘し、これは「ザイオンス効果（単純接触効果）」と呼ばれるものだと語る。情報発信を継続することは、この効果によって顧客に親近感を抱かせ、思い出してもらう「リマインド」としても機能するため、非常に効果的であるという。



しかし、りゅう先生は「ただ単純に『売り込み』を何度もすればいいのか？ という話ではない」と釘を刺す。重要なのは「売り込まない接触・売らない接触を増やす」ことだ。では、情報発信の真の目的とは何なのか。氏はそれを「お客様の教育」であると断言する。



ここでの「教育」とは、一方的に知識を教えることではない。りゅう先生は「言い方を変えると、仲良くなってエンゲージメントを高めたり、とにかく関係性をよくするということだ」と補足する。人は、毎日会う人と10年に1度しか会わない人では、前者と仲良くなりやすい。同様に、SNSなどで頻繁に目にすることで関係値が深まり、その人の話に耳を傾けるようになるのだという。



逆に、全く知らない相手の話は、よほど肩書がすごいか内容が優れていない限り聞いてもらえない。氏は、「人はとにかく、親しい人、関係値がある人の声はすごく聞きやすい」と述べ、情報発信によって顧客との良好な関係を築くことが、ビジネスの土台となると結論付けた。