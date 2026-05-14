【漢字クイズ】「小日谷地」はなんて読む？見た目以上に手ごわい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小日谷地」はなんて読む？
「惣印甲」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、4文字の岩手県の地名です。
いったい、「小日谷地」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こびやち」でした！
小日谷地は、岩手県岩手郡雫石町に位置しています。
そんな小日谷地のある雫石町は、四季の景色が豊かで、自然の中でのびのび過ごせるまちです。
個性豊かな温泉やレジャーを楽しめるスポットが充実していて、季節ごとに違う表情を見せてくれるのだそう。
静かな風景のなかで、東北らしい自然をじっくり味わえるエリアですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『しずくいし観光協会』
ライター Ray WEB編集部