【漢字クイズ】「小日谷地」はなんて読む？見た目以上に手ごわい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「小日谷地」はなんて読む？

「惣印甲」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、4文字の岩手県の地名です。 いったい、「小日谷地」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こびやち」でした！ 小日谷地は、岩手県岩手郡雫石町に位置しています。 そんな小日谷地のある雫石町は、四季の景色が豊かで、自然の中でのびのび過ごせるまちです。 個性豊かな温泉やレジャーを楽しめるスポットが充実していて、季節ごとに違う表情を見せてくれるのだそう。 静かな風景のなかで、東北らしい自然をじっくり味わえるエリアですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『しずくいし観光協会』

ライター Ray WEB編集部