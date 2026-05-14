彼氏持ちの友人が、バイト先の先輩とも付きあっていて！？「絶対にバレない」と言いながら使っていた【まさかの連絡ツール】とは…！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。順調に交際しているはずの友人が、アルバイト先の先輩と浮気していることが発覚。さらに彼女は「絶対にバレない」と断言し、驚きの方法で連絡を取りあっていたのです…。パートナーの浮気は、思わぬところから発覚することがわかるお話です...。

彼氏持ちの友人に覚えた違和感

私の友人には、以前から付きあっている彼氏がいました。SNSには仲の良い写真がたくさん投稿されていて、誰から見ても、交際は順調そのもの。 ところが、ある時期から、彼女はアルバイト先の先輩と急に親しくなっていきます。2人で食事に行ったり、休日に出かけたりと、その関係はまるで恋人同士のようでした。 私は「彼氏とうまくいかなくなって、乗り換えるつもりなのかな」と思っていましたが、彼女から別れたという話は一向にありません。その不自然さに、次第に違和感を覚えるようになりました。

衝撃の告白…まさかの“二股宣言”

その友人のSNSを見ると、彼氏との写真はそのまま残っています。 不思議に思った私は、ある日、「先輩と付きあってるんだよね？なんで彼氏の写真は消さないの？」と直接聞いてみることにしました。 すると彼女は、悪びれる様子もなくこう言ったのです。「だって、彼氏と別れてないもん。今、二股してるんだよね」 あまりにもあっけらかんとした発言に、私は言葉を失いました。堂々と浮気を認める姿に、ただ唖然とするしかありませんでした。 この後、彼女が平然と浮気をする理由が明らかに。先輩との連絡に使っていた、衝撃的なツールとは...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部