ヤクルト本社は、乳酸菌生まれの保湿成分を配合したスキンケアシリーズ「ラクトデュウ」から「ラクトデュウ 元気チャージセット」を7月1日から数量限定（15万個）で発売する。

「ラクトデュウ」は、乳酸菌生まれのオリジナル保湿成分「トリプル発酵エキス（S.E.（シロタエッセンス）（乳酸菌はっ酵エキス（ミルク）〈成分名：ホエイ（2）〉）、HBヒアルロン酸（持続型）、ビフィズス菌はっ酵エキス（大豆）を配合）」を配合し、ふっくらとしたハリに満ちた元気な印象の素肌へと導く高保湿基礎化粧品。

「ラクトデュウ 元気チャージセット」は、その中でも、多くの消費者から支持得ている「ラクトデュウ S.E.ローション1（さらっとうるおう）」と、「ビサイクル リフトリペア エッセンス」を約10日間体感できる限定ミニボトルのセットになっている。

2品を併せて使用することによって、乾燥によるハリの低下が気になる肌をしっかりサポートし、うるおいを与え、ふっくらとしたハリ感のある肌へ導く。

［小売価格］4000円（税別）

［発売日］7月1日（水）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp