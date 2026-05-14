齋藤飛鳥、髪バッサリ切ったイメチェン姿公開「びっくりした！」「お似合い過ぎです!!」
元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。髪をばっさりカットした姿を公開した。
【写真】「めちゃくちゃ似合ってる」ロングヘアからバッサリ髪を切った齋藤飛鳥
齋藤は13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（Miu Miu）」が開催したイベントに出席。おなかをチラ見せしたミュウミュウコーデの写真を公開し「miumiuらしいクールでシャープなレイヤードスタイルがお気に入りです」とコメント。
また、ロングヘアからミディアムボブにイメチェンし「ばっさり切った髪は、新たな気持ちでスタイリングができてたのしい！」とつづった。
さらに「やっとのんさんにお会いできました！また会えたらなあ」と、同じ作品に携わっていたが対面する機会がなかった俳優・アーティストののんとの2ショットも投稿した。
この投稿にファンからは「めっちゃ髪短くなっててびっくりした！」「めっちゃ髪切ってる…！すごい新鮮だなあ〜！」「めちゃくちゃ似合ってるし、結局飛鳥ちゃんはどんな髪型も素敵だね！」「髪型もお洋服もお似合い過ぎです！！」「おふたりとも美しすぎてとんでもないな発光してらっしゃる、、素敵スタイリング」などの反響が寄せられた。
【写真】「めちゃくちゃ似合ってる」ロングヘアからバッサリ髪を切った齋藤飛鳥
齋藤は13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（Miu Miu）」が開催したイベントに出席。おなかをチラ見せしたミュウミュウコーデの写真を公開し「miumiuらしいクールでシャープなレイヤードスタイルがお気に入りです」とコメント。
また、ロングヘアからミディアムボブにイメチェンし「ばっさり切った髪は、新たな気持ちでスタイリングができてたのしい！」とつづった。
この投稿にファンからは「めっちゃ髪短くなっててびっくりした！」「めっちゃ髪切ってる…！すごい新鮮だなあ〜！」「めちゃくちゃ似合ってるし、結局飛鳥ちゃんはどんな髪型も素敵だね！」「髪型もお洋服もお似合い過ぎです！！」「おふたりとも美しすぎてとんでもないな発光してらっしゃる、、素敵スタイリング」などの反響が寄せられた。