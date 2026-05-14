切迫早産になり「安静にするように」と言われているのに、義実家への帰省を強行してくる旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。

「少しくらい良くないですか？」

「切迫早産になり、医師から自宅安静を指示されたときのこと。家事をするのは禁止で、トイレと食事と入浴以外は横になっているようにと言われました。夫にも説明したけれど理解してもらえず……私が横になっていると『また寝てるよ』なんて言われました……。

そんなある日、夫の祖父が亡くなり、葬儀のために翌日には帰省することになりました。だけど私はまだ安静を指示されているし、義実家には車で片道2時間以上かかるし……。私だけ欠席すると伝えたら、『葬式に行かないなんてありえない！』『冷たい女だな！』と夫に怒鳴られました。

だけど、万が一のことを思ったら絶対に行きたくない。かかりつけの病院まですぐに行ける距離じゃないし……。『だったら一緒に病院に行って。先生の許可がおりたら行く』と、急遽病院で診てもらうことに。

診察の結果、まだまだ安静にしていなきゃいけないという結論に。助産師さんから改めて説明してもらったけれど、夫は『移動は車だし、少しくらい良くないですか？』なんて言い出して。助産師さんから『トイレと食事と入浴以外は横になるようにって言ったんですけど。話、聞いてました？』と言い返されていました。

『安静の意味がわからないご家族と暮らすのは危険なので、奥さんは入院してもらってもいいですよ？』と言ってもらえたので、入院させてもらうことに。大げさだと言う夫に、助産師さんが『自分の葬式のせいで孫が亡くなったなんてことになったら、おじいちゃん絶対に許さないと思いますよ』と言い返してくれて、ようやく夫は事態の深刻さに気付いたようです。切迫早産の意味も、早く生まれてしまった子どもが亡くなる可能性があることも、夫はまったくわかっていなかったんですよね……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ 「安静」の意味がわからない旦那さんと一緒に暮らすって怖すぎます……。子どもが無事に生まれることを一番に考えられないなんて、父親の自覚がない証拠では？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。