電子レンジやフライパンで超時短！ダイエットに最適なブロッコリーのヘルシーレシピ3選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代お腹凹む】ブロッコリーで食べて痩せる。激うま時短レシピ3選」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエットにぴったりのブロッコリーを使った簡単でヘルシーなレシピ3品を紹介しています。
動画内で紹介されたのは「ブロッコリーの浅漬け」「高タンパクブロッコリーサラダ」「ブロッコリーのワイルドステーキ」の3品です。1品目の「ブロッコリーの浅漬け」は、電子レンジで加熱したブロッコリーを熱いうちに漬け汁に入れるのがポイント。「熱いところから冷えると味が染み込む」とコツを伝授しています。
2品目の「高タンパクブロッコリーサラダ」は、せいろを使ってブロッコリー、卵、ささみを一気に蒸し上げるのが特徴です。マヨネーズ不使用の手作りドレッシングをかけ、「デパ地下デリ」のような本格的な味わいになると絶賛しました。3品目の「ブロッコリーのワイルドステーキ」は、フライパンでじっくりと焼き上げ、とろけるチーズをトッピングする一品です。チーズのジャンク感がありつつもヘルシーに仕上がり、ダイエット中にも嬉しい満足感を得られると語っています。
毎日の献立に悩んだ時や、健康的なダイエットを目指す際に、このブロッコリーレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［ブロッコリーの浅漬け］
・ブロッコリー 1株
・水 大さじ1
・白だし 大さじ3
・お酢 大さじ1
・砂糖（またはラカント） 小さじ1/2
・唐辛子 1/2～1本
1. ブロッコリーと硬い皮を剥いた茎を一口大に切る。
2. 耐熱ボウルに入れて水大さじ1を加え、ラップをして600Wの電子レンジで3分加熱する。
3. ポリ袋に白だし、お酢、砂糖、唐辛子を混ぜ合わせる。
4. 加熱したブロッコリーを熱いうちに(3)に入れ、味をなじませる。
5. 空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫で3時間ほど冷やす。
［高タンパクブロッコリーサラダ］
・ブロッコリー 1株
・卵 2個
・ささみ 2本
・ミニトマト 適量
＜ドレッシング＞
・卵黄 1個
・低脂肪ヨーグルト（またはギリシャヨーグルト） 大さじ3
・コンソメ 小さじ1
・米酢 大さじ1
・砂糖（またはラカント） 小さじ1
1. ブロッコリーとささみを一口大に切る。ドレッシングの材料を混ぜ合わせておく。
2. せいろの下段にクッキングシートを敷き、卵とささみを入れ、7分蒸す。
3. 上段にブロッコリーを入れ、せいろを重ねてさらに3分蒸す。
4. 器に蒸し上がったブロッコリー、ささみ、殻を剥いてカットしたゆで卵、ミニトマトを盛り付け、ドレッシングをかける。
［ブロッコリーのワイルドステーキ］
・ブロッコリー 1/2株
・オリーブオイル 小さじ1
・にんにくペースト 小さじ1
・コンソメ 少々
・水 大さじ3
・スライスチーズ 1枚
・黒こしょう 少々
1. ブロッコリーを縦半分に切り、茎の硬い皮を剥く。
2. フライパンにオーブンペーパーを敷き、オリーブオイルを全体に塗る。
3. ブロッコリーの断面を下にして置き、にんにくペーストとコンソメをのせる。
4. 中火で4分ほど焼く。
5. 裏返して焼き目がついていたらオーブンペーパーを外し、水大さじ3を加える。
6. 蓋をして中～弱火で5分蒸し焼きにする。
7. スライスチーズをのせ、蓋をして1分ほど待つ。チーズが溶けたら黒こしょうを振る。
動画内で紹介されたのは「ブロッコリーの浅漬け」「高タンパクブロッコリーサラダ」「ブロッコリーのワイルドステーキ」の3品です。1品目の「ブロッコリーの浅漬け」は、電子レンジで加熱したブロッコリーを熱いうちに漬け汁に入れるのがポイント。「熱いところから冷えると味が染み込む」とコツを伝授しています。
2品目の「高タンパクブロッコリーサラダ」は、せいろを使ってブロッコリー、卵、ささみを一気に蒸し上げるのが特徴です。マヨネーズ不使用の手作りドレッシングをかけ、「デパ地下デリ」のような本格的な味わいになると絶賛しました。3品目の「ブロッコリーのワイルドステーキ」は、フライパンでじっくりと焼き上げ、とろけるチーズをトッピングする一品です。チーズのジャンク感がありつつもヘルシーに仕上がり、ダイエット中にも嬉しい満足感を得られると語っています。
毎日の献立に悩んだ時や、健康的なダイエットを目指す際に、このブロッコリーレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［ブロッコリーの浅漬け］
・ブロッコリー 1株
・水 大さじ1
・白だし 大さじ3
・お酢 大さじ1
・砂糖（またはラカント） 小さじ1/2
・唐辛子 1/2～1本
1. ブロッコリーと硬い皮を剥いた茎を一口大に切る。
2. 耐熱ボウルに入れて水大さじ1を加え、ラップをして600Wの電子レンジで3分加熱する。
3. ポリ袋に白だし、お酢、砂糖、唐辛子を混ぜ合わせる。
4. 加熱したブロッコリーを熱いうちに(3)に入れ、味をなじませる。
5. 空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫で3時間ほど冷やす。
［高タンパクブロッコリーサラダ］
・ブロッコリー 1株
・卵 2個
・ささみ 2本
・ミニトマト 適量
＜ドレッシング＞
・卵黄 1個
・低脂肪ヨーグルト（またはギリシャヨーグルト） 大さじ3
・コンソメ 小さじ1
・米酢 大さじ1
・砂糖（またはラカント） 小さじ1
1. ブロッコリーとささみを一口大に切る。ドレッシングの材料を混ぜ合わせておく。
2. せいろの下段にクッキングシートを敷き、卵とささみを入れ、7分蒸す。
3. 上段にブロッコリーを入れ、せいろを重ねてさらに3分蒸す。
4. 器に蒸し上がったブロッコリー、ささみ、殻を剥いてカットしたゆで卵、ミニトマトを盛り付け、ドレッシングをかける。
［ブロッコリーのワイルドステーキ］
・ブロッコリー 1/2株
・オリーブオイル 小さじ1
・にんにくペースト 小さじ1
・コンソメ 少々
・水 大さじ3
・スライスチーズ 1枚
・黒こしょう 少々
1. ブロッコリーを縦半分に切り、茎の硬い皮を剥く。
2. フライパンにオーブンペーパーを敷き、オリーブオイルを全体に塗る。
3. ブロッコリーの断面を下にして置き、にんにくペーストとコンソメをのせる。
4. 中火で4分ほど焼く。
5. 裏返して焼き目がついていたらオーブンペーパーを外し、水大さじ3を加える。
6. 蓋をして中～弱火で5分蒸し焼きにする。
7. スライスチーズをのせ、蓋をして1分ほど待つ。チーズが溶けたら黒こしょうを振る。
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40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。