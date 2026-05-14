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YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代お腹凹む】ブロッコリーで食べて痩せる。激うま時短レシピ3選」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエットにぴったりのブロッコリーを使った簡単でヘルシーなレシピ3品を紹介しています。



動画内で紹介されたのは「ブロッコリーの浅漬け」「高タンパクブロッコリーサラダ」「ブロッコリーのワイルドステーキ」の3品です。1品目の「ブロッコリーの浅漬け」は、電子レンジで加熱したブロッコリーを熱いうちに漬け汁に入れるのがポイント。「熱いところから冷えると味が染み込む」とコツを伝授しています。



2品目の「高タンパクブロッコリーサラダ」は、せいろを使ってブロッコリー、卵、ささみを一気に蒸し上げるのが特徴です。マヨネーズ不使用の手作りドレッシングをかけ、「デパ地下デリ」のような本格的な味わいになると絶賛しました。3品目の「ブロッコリーのワイルドステーキ」は、フライパンでじっくりと焼き上げ、とろけるチーズをトッピングする一品です。チーズのジャンク感がありつつもヘルシーに仕上がり、ダイエット中にも嬉しい満足感を得られると語っています。



毎日の献立に悩んだ時や、健康的なダイエットを目指す際に、このブロッコリーレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［ブロッコリーの浅漬け］

・ブロッコリー 1株

・水 大さじ1

・白だし 大さじ3

・お酢 大さじ1

・砂糖（またはラカント） 小さじ1/2

・唐辛子 1/2～1本



1. ブロッコリーと硬い皮を剥いた茎を一口大に切る。

2. 耐熱ボウルに入れて水大さじ1を加え、ラップをして600Wの電子レンジで3分加熱する。

3. ポリ袋に白だし、お酢、砂糖、唐辛子を混ぜ合わせる。

4. 加熱したブロッコリーを熱いうちに(3)に入れ、味をなじませる。

5. 空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫で3時間ほど冷やす。



［高タンパクブロッコリーサラダ］

・ブロッコリー 1株

・卵 2個

・ささみ 2本

・ミニトマト 適量

＜ドレッシング＞

・卵黄 1個

・低脂肪ヨーグルト（またはギリシャヨーグルト） 大さじ3

・コンソメ 小さじ1

・米酢 大さじ1

・砂糖（またはラカント） 小さじ1



1. ブロッコリーとささみを一口大に切る。ドレッシングの材料を混ぜ合わせておく。

2. せいろの下段にクッキングシートを敷き、卵とささみを入れ、7分蒸す。

3. 上段にブロッコリーを入れ、せいろを重ねてさらに3分蒸す。

4. 器に蒸し上がったブロッコリー、ささみ、殻を剥いてカットしたゆで卵、ミニトマトを盛り付け、ドレッシングをかける。



［ブロッコリーのワイルドステーキ］

・ブロッコリー 1/2株

・オリーブオイル 小さじ1

・にんにくペースト 小さじ1

・コンソメ 少々

・水 大さじ3

・スライスチーズ 1枚

・黒こしょう 少々



1. ブロッコリーを縦半分に切り、茎の硬い皮を剥く。

2. フライパンにオーブンペーパーを敷き、オリーブオイルを全体に塗る。

3. ブロッコリーの断面を下にして置き、にんにくペーストとコンソメをのせる。

4. 中火で4分ほど焼く。

5. 裏返して焼き目がついていたらオーブンペーパーを外し、水大さじ3を加える。

6. 蓋をして中～弱火で5分蒸し焼きにする。

7. スライスチーズをのせ、蓋をして1分ほど待つ。チーズが溶けたら黒こしょうを振る。