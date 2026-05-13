とちぎテレビ

芳賀町に拠点を置く、ソフトボール女子ＪＤリーグのホンダリヴェルタは、１５日から宇都宮市の清原球場で、今シーズン初めてのホーム３連戦を戦います。現在東地区４位につけ、優勝を目指して戦う選手たちに意気込みを聞きました。

ソフトボール女子ＪＤリーグのホンダリヴェルタは、今シーズン「ＷｘＯＮＥ 進化を加速」をスローガンに掲げ、初のレギュラーシーズン東地区優勝と、ポストシーズン日本一の２冠を目指しています。

４月１０日の開幕戦で、強豪のビックカメラ高崎を破り好スタートを切ったチームは、序盤は白星が先行していましたが、前節まで３連敗中で４勝５敗、東地区４位となっています。ポストシーズンは、東西各地区の４位以上がプレーオフに出場するため、ホンダリヴェルタはホーム戦で３連勝し、優勝に向けて弾みにしたいところです。

佐野市出身で日本代表の経験もあり、今シーズンからキャプテンに就任した大川茉由選手は、キャプテンとして、また不動の１番バッターとして文字通りチームを引っ張ります。

投手陣は５人。その中心として先発に、抑えに活躍しているのがアリー・カーダ投手です。ビックカメラ高崎との開幕戦で勝利を挙げ、ここまで３勝２敗、防御率１．２８と東地区の個人成績３位につけています。

攻撃でチームを引っ張っているのは、去年のリーグベストナインのベテラン内野手、川畑瞳選手です。第４節が終了した時点で打率４割６分４厘、東地区の首位打者です。

同じく攻撃のかなめ、日本代表も経験している去年のベストナイン、外野手の塚本蛍選手です。２０２３シーズンのホームラン王。パンチ力のある打撃が売りですが、今シーズンはいまだに柵越えを放っていません。

今シーズン、守り勝つ野球をテーマに掲げ指揮を執る、２年目の岡野武志監督は「ここまで大きく崩れてはいない。攻撃がうまくつながらない面もあるが、ポジティブな気持ちで、流れを変えるために３連戦に臨んでいく」と闘志を見せます。

ホンダリヴェルタのホーム戦は、いずれも宇都宮市の清原球場で１５日金曜日は午後６時半から太陽誘電ソルフィーユ戦、１６日土曜日は午後２時からデンソーブライトペガサス戦、１７日日曜日は午後１時半からＮＥＣプラットフォームズレッドファルコンズと対戦します。

また、３連戦では様々なイベントも開催されるほか、１５日金曜日にはシンガーソングライターの松本英子さんが、ホンダリヴェルタの応援歌などを披露し始球式を行います。１６日には福田富一知事、１７日には宇都宮市の佐藤栄一市長が始球式を行う予定です。