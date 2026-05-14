「白いブラックサンダー」が15周年企画実施中！札幌発“シメパフェ”の名店と豪華コラボ、本体もリニューアルでザクザク感アップ
北海道を訪れたら外せないお土産として愛されている有楽製菓の「白いブラックサンダー」が今年で発売15周年を迎えた。このアニバーサリーを記念して、札幌で大人気の「シメパフェ」専門店とのコラボや、商品のリニューアルなど、記念施策が続々とスタートしている。
【画像】白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー(1675円)
■15周年の目玉は「シメパフェ」！名店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」と夢の共演
■コラボメニュー詳細
商品名：白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー
価格：1675円
販売店舗：パフェ、珈琲、酒、佐藤(北海道札幌市中央区南1条西2-1-2 木NINARUビル 1階〜3階)
販売期間：2026年4月1日〜7月31日(金)
札幌独自の食文化“シメパフェ”の火付け役として知られる名店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」との期間限定コラボレーション。「白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー」(1675円)が、2026年4月1日から7月31日(金)までの期間限定で登場。北海道の生乳をたっぷり使った濃厚なソフトクリームに、白いブラックサンダーが大胆にトッピングされている。ホワイトチョコのコクと、ブラックサンダーならではのザクザク食感が、パフェの多彩な層と絶妙にマッチする一皿だ。
■15年目の進化！ミルク感＆ザクザク感がさらにアップ
おなじみの「白いブラックサンダー」自体も大幅リニューアル。15周年を機に、より“北海道らしさ”を追求した味わいへと進化した。
コーティングには北海道ミルクを使用。新開発の「ミルク風味ビスケット」を配合することで、口の中に広がるミルクの風味がより豊かになったという。また、従来のココアクッキーに加え、新たに、よりハードな食感のクッキーを配合。ブラックサンダーの代名詞である「ザクザク感」が強化され、満足感がさらにアップした。
■札幌の街を走る「ラッピング電車」も継続運行
札幌市内の路面電車では、特別デザインの「白いブラックサンダー号」が引き続き運行されている。札幌の街並みを走る「白いブラックサンダー」をイメージした特別デザインの車両を写真に収めれば、旅の思い出の1枚にもぴったりだ。
リニューアルした商品は、2026年4月6日より北海道内の各お土産店などで順次発売されている。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに。パワーアップした北海道の味を、ぜひチェックしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝小林七緒
【画像】白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー(1675円)
■15周年の目玉は「シメパフェ」！名店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」と夢の共演
商品名：白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー
価格：1675円
販売店舗：パフェ、珈琲、酒、佐藤(北海道札幌市中央区南1条西2-1-2 木NINARUビル 1階〜3階)
販売期間：2026年4月1日〜7月31日(金)
札幌独自の食文化“シメパフェ”の火付け役として知られる名店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」との期間限定コラボレーション。「白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー」(1675円)が、2026年4月1日から7月31日(金)までの期間限定で登場。北海道の生乳をたっぷり使った濃厚なソフトクリームに、白いブラックサンダーが大胆にトッピングされている。ホワイトチョコのコクと、ブラックサンダーならではのザクザク食感が、パフェの多彩な層と絶妙にマッチする一皿だ。
■15年目の進化！ミルク感＆ザクザク感がさらにアップ
おなじみの「白いブラックサンダー」自体も大幅リニューアル。15周年を機に、より“北海道らしさ”を追求した味わいへと進化した。
コーティングには北海道ミルクを使用。新開発の「ミルク風味ビスケット」を配合することで、口の中に広がるミルクの風味がより豊かになったという。また、従来のココアクッキーに加え、新たに、よりハードな食感のクッキーを配合。ブラックサンダーの代名詞である「ザクザク感」が強化され、満足感がさらにアップした。
■札幌の街を走る「ラッピング電車」も継続運行
札幌市内の路面電車では、特別デザインの「白いブラックサンダー号」が引き続き運行されている。札幌の街並みを走る「白いブラックサンダー」をイメージした特別デザインの車両を写真に収めれば、旅の思い出の1枚にもぴったりだ。
リニューアルした商品は、2026年4月6日より北海道内の各お土産店などで順次発売されている。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに。パワーアップした北海道の味を、ぜひチェックしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝小林七緒