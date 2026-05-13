【ガスト】5月20日まで使える″母の日クーポン″はどっさり30枚！お酒＆おこさまメニューが半額に。
ファミリーレストラン「ガスト」の公式Xアカウント（＠gusto_official）は、2026年5月20日まで使える「母の日クーポン」を公開中です。
アルコールドリンク＆おこさまメニューが"半額"になるクーポンなど、家族みんなでお得に食事を楽しめるクーポンが、計30枚あります。
生ビール＆ハイボールが半額に
特に注目したいのは、"半額クーポン"です。小学生以下限定のお子さまメニューは、4商品が対象になっています。
●キッズうどんプレート
549円→274円
●キッズミニチーズINハンバーグプレート
659円〜769円→329円〜384円
●ラッキーチーズINハンバーグセット
934円〜999円→467円〜499円
おもちゃ（ガチャコイン）付き
●ラッキーマヨコーンピザセット
824円〜879円→412円〜439円
おもちゃ（ガチャコイン）付き
いずれも、お子さまドリンクバーが付いています。
また、アルコールドリンク（お酒）は2商品が半額で楽しめます。
●アサヒスーパードライ（ジョッキ）
549円〜593円→274円〜296円
●ハイボール
340円〜450円→170円〜225円
100円引きクーポンが大量！
ほか、メイン料理やサイドメニュー、デザートに使える"100円引き"クーポンが充実しています。一例を紹介します。
●チーズINハンバーグ
714円〜824円→614円〜724円
（平日17時以降・土日祝限定）
●鉄板ハンバーグミックスグリル
879円〜989円→779円〜889円
●とろ〜りチーズのやまや明太ピザ
1099円→999円
●山盛りポテトフライ
406円〜450円→306円〜350円
●炙り生ハムのカプレーゼ
395円〜450円→295円〜350円
●バナナスプリットサンデー
439円→339円
●フルーツクリームあんみつ
603円→503円
いずれのクーポンも店内飲食限定です。宅配・デリバリーでは利用できません。
※画像はガストの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）