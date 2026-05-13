【ガスト】5月20日まで使える″母の日クーポン″はどっさり30枚！お酒＆おこさまメニューが半額に。

ファミリーレストラン「ガスト」の公式Xアカウント（＠gusto_official）は、2026年5月20日まで使える「母の日クーポン」を公開中です。

アルコールドリンク＆おこさまメニューが"半額"になるクーポンなど、家族みんなでお得に食事を楽しめるクーポンが、計30枚あります。

生ビール＆ハイボールが半額に

特に注目したいのは、"半額クーポン"です。小学生以下限定のお子さまメニューは、4商品が対象になっています。

●キッズうどんプレート

549円→274円

●キッズミニチーズINハンバーグプレート

659円〜769円→329円〜384円

●ラッキーチーズINハンバーグセット

934円〜999円→467円〜499円

おもちゃ（ガチャコイン）付き

●ラッキーマヨコーンピザセット

824円〜879円→412円〜439円

おもちゃ（ガチャコイン）付き

いずれも、お子さまドリンクバーが付いています。

また、アルコールドリンク（お酒）は2商品が半額で楽しめます。

●アサヒスーパードライ（ジョッキ）

549円〜593円→274円〜296円

●ハイボール

340円〜450円→170円〜225円

100円引きクーポンが大量！

ほか、メイン料理やサイドメニュー、デザートに使える"100円引き"クーポンが充実しています。一例を紹介します。

●チーズINハンバーグ

714円〜824円→614円〜724円

（平日17時以降・土日祝限定）

●鉄板ハンバーグミックスグリル

879円〜989円→779円〜889円

●とろ〜りチーズのやまや明太ピザ

1099円→999円

●山盛りポテトフライ

406円〜450円→306円〜350円

●炙り生ハムのカプレーゼ

395円〜450円→295円〜350円

●バナナスプリットサンデー

439円→339円

●フルーツクリームあんみつ

603円→503円

いずれのクーポンも店内飲食限定です。宅配・デリバリーでは利用できません。

※画像はガストの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）