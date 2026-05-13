40代の「私、鼻の下こんなに長かったっけ…」問題→セザンヌの660円コスメで超自然に短縮できた
40歳を過ぎた頃から、鏡を見ると真っ先に目が行くようになったのが“人中（じんちゅう／鼻の下から上唇のあいだにある溝）”です。昔よりも人中が長くなって、顔が全体的に引き伸ばされたような、のっぺりした印象になってきたのが悩み――。
そこで注目したのが、セザンヌの「影色リップメイカー」。大人気ヘアメイクアップアーティスト・小田切ヒロさんが、人中短縮になるとおすすめするやいなや、“ヒロ買い”（※）現象が起こったリップライナーです。
※小田切ヒロさんが紹介する商品が、即完売する現象のこと。
◆セザンヌで660円！ 大人の“人中伸びた問題”に立ち向かうリップライナー
SNSで大バズりした“ババアの粉”もとい、「トーンフィルターハイライト」が記憶に新しいプチプラコスメブランド・セザンヌ。大人世代からも厚い信頼を寄せられているのは、ハイライトだけではないんです！
今回レポートする「影色リップメイカー」は、ただのリップライナーではなくて、“唇に影をつける”ために使うアイテム。オーバーリップやシェーディング、口角アップなど唇の形を自在にデザインできるリップライナーは、大人の“人中伸びた問題”にも立ち向かってくれる優れものなんです。
しかも、お値段660円！
◆02クールピンクは、どんな唇の色にもなじみやすいカラー
「影色リップメイカー」は、繰り出しタイプのペンシルリップライナー。
ここ最近、一度芯を繰り出すと戻せないタイプのコスメが増えている印象だったけれど、「影色リップメイカー」は繰り戻しできるので、“出し過ぎた……終わった……”がなくて安心して使えるのがうれしい！
芯は、唇の山や口角のようなキワの部分にも塗りやすい細めの3mm。
色味の特徴は、唇の色になじんで自由に形を作れる“ほんのり影色を落とし込んだカラー”。イエローベースの人におすすめの01ウォームベージュと、パーソナルカラーを問わずに使いやすい03ソフトコーラル。それと、私が購入した02クールピンクの3色がラインナップしています。
◆クールピンクで実際に使用してみると
この02クールピンクは、ひとさじの影色を落とし込んだモーヴピンクで、ブルーベースの人やピンク・ローズ系のリップを使用する人におすすめ（公式サイトより）とのこと。
どイエベの私はあまり選ばないカラーなのだけれど、小田切ヒロさんによると“どんな唇の色にもなじみやすいピンク”だそうなので、信じて購入。手の甲に塗ってみると、くすみトーンで思っていたよりもピンクピンクしていないから、これなら私も使いやすそう。
では実際に、唇の山の部分に塗っていきます。
◆肌色との境目が自然だから、オーバーラインが浮きにくい
「影色リップメイカー」は、口紅orグロスの前に使います。
私の目的は“人中短縮（メイクアップ効果による）”だから、唇の山の部分を中心にもとのラインより1〜2mmほど大きく縁取っていきます。
まずは、使用感。
芯が細いから、描きたいラインから大きくはみ出すことがなくて、不器用な私でも扱いやすい――。少ししっとりした柔らかい質感は、肌の上をなめらかに滑ってくれて、引っかかりもほぼ気になりませんでした。
一般的なリップライナーでオーバーリップにすると、どうしてもラインが浮きがちだけれど、「影色リップメイカー」は、唇と肌の境目に影が落ちて、自然に拡張したかのような違和感の少ない仕上がりです。口紅を重ねると、もっと自然になじみます。
唇の山にたった1〜2mmラインを足しただけなのに、人中がキュッと縮んで、顔に締まりが出た感じ！ 特に笑った時、上唇が横に引っ張られて薄くなり、人中が目立っていたのだけれど、ラインを引いたことでボリュームを感じられるところも気に入ったポイントです。
そこで注目したのが、セザンヌの「影色リップメイカー」。大人気ヘアメイクアップアーティスト・小田切ヒロさんが、人中短縮になるとおすすめするやいなや、“ヒロ買い”（※）現象が起こったリップライナーです。
◆セザンヌで660円！ 大人の“人中伸びた問題”に立ち向かうリップライナー
SNSで大バズりした“ババアの粉”もとい、「トーンフィルターハイライト」が記憶に新しいプチプラコスメブランド・セザンヌ。大人世代からも厚い信頼を寄せられているのは、ハイライトだけではないんです！
今回レポートする「影色リップメイカー」は、ただのリップライナーではなくて、“唇に影をつける”ために使うアイテム。オーバーリップやシェーディング、口角アップなど唇の形を自在にデザインできるリップライナーは、大人の“人中伸びた問題”にも立ち向かってくれる優れものなんです。
しかも、お値段660円！
◆02クールピンクは、どんな唇の色にもなじみやすいカラー
「影色リップメイカー」は、繰り出しタイプのペンシルリップライナー。
ここ最近、一度芯を繰り出すと戻せないタイプのコスメが増えている印象だったけれど、「影色リップメイカー」は繰り戻しできるので、“出し過ぎた……終わった……”がなくて安心して使えるのがうれしい！
芯は、唇の山や口角のようなキワの部分にも塗りやすい細めの3mm。
色味の特徴は、唇の色になじんで自由に形を作れる“ほんのり影色を落とし込んだカラー”。イエローベースの人におすすめの01ウォームベージュと、パーソナルカラーを問わずに使いやすい03ソフトコーラル。それと、私が購入した02クールピンクの3色がラインナップしています。
◆クールピンクで実際に使用してみると
この02クールピンクは、ひとさじの影色を落とし込んだモーヴピンクで、ブルーベースの人やピンク・ローズ系のリップを使用する人におすすめ（公式サイトより）とのこと。
どイエベの私はあまり選ばないカラーなのだけれど、小田切ヒロさんによると“どんな唇の色にもなじみやすいピンク”だそうなので、信じて購入。手の甲に塗ってみると、くすみトーンで思っていたよりもピンクピンクしていないから、これなら私も使いやすそう。
では実際に、唇の山の部分に塗っていきます。
◆肌色との境目が自然だから、オーバーラインが浮きにくい
「影色リップメイカー」は、口紅orグロスの前に使います。
私の目的は“人中短縮（メイクアップ効果による）”だから、唇の山の部分を中心にもとのラインより1〜2mmほど大きく縁取っていきます。
まずは、使用感。
芯が細いから、描きたいラインから大きくはみ出すことがなくて、不器用な私でも扱いやすい――。少ししっとりした柔らかい質感は、肌の上をなめらかに滑ってくれて、引っかかりもほぼ気になりませんでした。
一般的なリップライナーでオーバーリップにすると、どうしてもラインが浮きがちだけれど、「影色リップメイカー」は、唇と肌の境目に影が落ちて、自然に拡張したかのような違和感の少ない仕上がりです。口紅を重ねると、もっと自然になじみます。
唇の山にたった1〜2mmラインを足しただけなのに、人中がキュッと縮んで、顔に締まりが出た感じ！ 特に笑った時、上唇が横に引っ張られて薄くなり、人中が目立っていたのだけれど、ラインを引いたことでボリュームを感じられるところも気に入ったポイントです。