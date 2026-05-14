お土産を探している途中で、運命の出会いをしてしまいました！ 商品を見つけた瞬間、その魅力に惹きつけられ、気づけば手が勝手に商品を買い物かごに入れていたほど……。そして実際に味わってみると、期待を裏切らない美味しさにすっかり虜になってしまいました。

今回は、「絶対にみなさんに紹介したい！」と心から思えた、北海道の恵みがギュッと詰まった絶品スイーツ＆ドリンクをご紹介します。とうもろこし好きの方は必見です♡

牛乳を注ぐだけ！プチご褒美に飲みたい「とうもろこしミルク」画像：北海道Likers

まずご紹介するのは、『牛乳で割って飲む 北海道産とうもろこしミルク』（1,080円）です。1箱に5袋（各60g）のパウチが入っています。

作り方はとっても簡単。パウチから素をグラスに入れ、120mlの冷たい牛乳を注いで混ぜるだけで完成します。

画像：北海道Likers

一口飲むと、優しいとうもろこしの甘さが口いっぱいに広がり、まるで上質なミルクドリンクや冷製スープのような深い味わい！ それもそのはず、この素の半分以上には“とうもろこしペースト”が使われており、採れたてとうもろこしのフレッシュな風味がそのまま閉じ込められているのです。

さらに嬉しいのが、原材料がとうもろこしペースト、砂糖、リンゴピューレ、食塩と非常にシンプルであること。食事のお供にはもちろん、家事や仕事の合間にほっと一息入れたい時のプチご褒美や、朝食、お風呂あがりの一杯にも最適です。

パティスリー顔負け!? 常温で持ち歩ける「とうもろこしプリン」画像：北海道Likers

続いては、『北海道素材を味わう とうもろこしプリン』（413円）です。こちらは開けたらすぐに食べられる手軽さが魅力的。

スプーンを入れると、とうもろこしの豊かな甘さと、生クリームや牛乳の奥深いコクが絡み合い、まるで専門店で味わう本格スイーツのような完成度です。実はこのプリン、糖度が非常に高い『スーパースイートコーン』という品種を厳選して使用しています。そこに北海道産の生クリームと牛乳を贅沢に合わせることで、濃厚な味わいと、とろけるようになめらかな口どけを実現しているのです。

常温で持ち歩くことができ、日持ちもするため、旅行中の手土産や、ちょっとした贈り物としても大変重宝する逸品です♡

詳細情報

牛乳で割って飲む 北海道産とうもろこしミルク

価格：1,080円

北海道素材を味わう とうもろこしプリン

価格：413円

販売場所：北海道食品庫ニセコ

住所：〒048-1512 北海道虻田郡ニセコ町字中央通13番地1(ニセコ駅前 ニセコ中央倉庫群内)

営業時間：10:00～18:00

定休日：火・水曜日

電話番号：0136-55-5540（直通）

※駐車スペースあり



※北海道食品庫ECサイトからも購入できます。

北海道Likers編集部のひとこと

商品は、公式サイトからオンラインでも購入可能です。北海道産とうもろこしの味わいを存分に楽しめるミルクとプリンでプチ贅沢な自分時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡

文・写真／北海道Likers編集部

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。