MOUSSY×Juicy Couture初コラボ♡Y2Kムード漂う最新コレクション登場

MOUSSYとロサンゼルス発の人気ブランドJuicy Coutureによる、待望の初コラボレーションが実現♡2000年代を象徴するグラマラスなムードと、MOUSSYらしいクールなエッセンスを融合した特別なコレクションが登場します。セットアップやロゴTシャツ、バッグなど全12型がラインアップされ、Y2Kファッション好きにはたまらない内容に。2026年5月22日（金）より全国発売されます。

Y2Kムード漂う注目コレクション

今回のコレクションでは、Juicy Coutureを代表するテリークロス素材のセットアップが主役級の存在感を放ちます。

「JC TERRY CLOTH ZIP HOODIE」は税込11,990円、カラーはPINK・GRAY・NAVYの3色展開、サイズはFREE。

セットで楽しめる「JC TERRY CLOTH FLARE PANTS」は税込12,980円、サイズ1・2を展開しています。

さらに「JC TERRY CLOTH SHORTS」は税込10,450円で、夏らしい軽やかなスタイリングにもぴったりです♪

トップスは、ホットフィックスが印象的な「JC GIRLS SLOGAN TEE」税込7,997円をはじめ、「JC BABY SLOGAN TEE」税込7,480円、「JC EMBLEM TEE」税込7,480円など、平成カルチャーを感じさせるデザインが勢ぞろい。

カラー展開もLIGHT PINKやLIGHT YELLOW、柄BLUEなど遊び心たっぷりです。

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バッグや小物まで充実ラインアップ

ファッションのアクセントになる小物類も見逃せません。

「JC HAND BAG」は税込12,980円、「JC TOTE BAG」は税込11,000円で、それぞれPINKとNAVYの2色展開。

デイリー使いしやすいサイズ感と、Juicy Coutureらしい華やかなデザインが魅力です。

さらに「JC VARSITY LOGO BASEBALL CAP」は税込5,995円、「JC COIN CASE」は税込4,994円で登場。コーデにY2K感をプラスしてくれるアイテムとして活躍してくれそう♡

また、「JC MEMBERS TUBE TOP」税込7,480円や、「JC BACK CHECK PANTS」税込12,980円など、肌見せやバックデザインを楽しめるアイテムもラインアップされ、トレンド感たっぷりの着こなしが叶います。

発売情報をチェック

本コレクションは2026年5月22日（金）より、MOUSSY全店舗、THE SHEL’TTER TOKYO、SHEL’TTER全店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて発売開始。

さらに5月14日（木）からは、MOUSSYルミネエスト新宿店、ルミネ北千住店、ルミネ立川店、ルミネ池袋店、ルミネ町田店、ルミネ横浜店、ルミネ大宮店にて先行発売も実施されます。

WEBでは同日10時より入荷リクエスト受付もスタートするので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

この夏はY2Kファッションを満喫♡

MOUSSYとJuicy Coutureの世界観が融合した今回のコレクションは、懐かしさと今っぽさを絶妙にミックスしたスペシャルなラインアップ。

セットアップからバッグ、小物までトータルで楽しめるので、Y2Kファッションを思いきり満喫したい人にぴったりです。

人気アイテムは早期完売も予想されるので、ぜひ発売日をチェックしてお気に入りを見つけてくださいね♡