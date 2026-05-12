【1週間コーデ】5／5(火)～5／9(土)最新ファッションをピックアップ♡

5／5(火)公開：カフェスタッフ、フリーモデル・あいりサン／29歳 (153cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめコーデ-itSnap-！」第412弾♡ 柔らかなニュアンスカラーでまとめたきれいめスタイルと、存在感のあるデニムワンピが主役のモードな着こなしをピックアップ。異なるテイストながらも、どちらも今っぽい抜け感を意識したスタイリングに仕上がっています。シルエットや素材感にこだわった、旬ムード漂う2コーデをご紹介します。

揺れ感トレンチと繊細ドットでつくる

さわやかホワイトモノトーン♡

「甘さときちんと感のバランスを意識した、スタイリングです♪ MERCURYDUOのトレンチコートは、バックにチュールがあしらわれているので一枚で着映えるのが魅力。インナーはCalvin KleinのTシャツを合わせて、ロゴのアクセントでほどよくカジュアルダウンしました☆ 合わせたドットペンシルスカート(RESEXXY)は、縦ラインがきれいに出るので自然と細見えするところも好み。小物はプチプラなのに高見えする、SHEINのハンドバッグとパンプスでまとめて、やわらかな配色の中に上品さを足しています♪

◾️トレンチコート 約\15,000 / MERCURYDUO

◾️ロゴTシャツ 約\6,000 / Calvin Klein

◾️ドット柄ペンシルスカート 約\10,000 / RESEXXY

◾️ハンドバッグ 約\3,000 / SHEIN

◾️ベルト付きポインテッドトゥパンプス 約\3,000 / SHEIN

◾️ゴールドフープピアス 約\4,000 / LUCEN

◾️ゴールドネックレス / agete

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

5／8(金)公開：フリーモデル、実演販売士・小寺陽向サン／24歳 (156cm)

ヴィンテージのデニムワンピが主役！

フリンジ＆ラメで魅せる脚長カジュアルに♡

「蚤の市で出会ってひと目惚れしたデニムシャツワンピをメインに、ラフすぎない春のお出かけコーデにしました♪ このワンピはフリンジディテールが目を引くし、よく見るとラメが入っているので、デニムでもほんのり華やかに見えて◎。縦のラインがきれいに出るシルエットなので、一枚で着てもすっきりまとまります。バッグはZARAの巾着ショルダーを合わせて、丸みのあるフォルムでやわらかさをプラス。足元はDr.Martensのサイドゴアブーツにして、ヒールでさりげなくスタイルアップも意識してみたんです☆」

◾️ラメ入りデニムシャツワンピース 約\10,000

◾️巾ちゃく型ショルダーバッグ 約\5,000 / ZARA

◾️サイドゴアショートブーツ 約\30,000 / Dr.Martens

◾️シルバーリボンモチーフネックレス 約\5,000

◾️シルバーフープピアス 約\2,000 / 凛

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。