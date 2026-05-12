【1週間コーデ】5／5(火)～5／9(土)最新ファッションをピックアップ♡
5／5(火)公開：カフェスタッフ、フリーモデル・あいりサン／29歳 (153cm)
揺れ感トレンチと繊細ドットでつくる
さわやかホワイトモノトーン♡
「甘さときちんと感のバランスを意識した、スタイリングです♪ MERCURYDUOのトレンチコートは、バックにチュールがあしらわれているので一枚で着映えるのが魅力。インナーはCalvin KleinのTシャツを合わせて、ロゴのアクセントでほどよくカジュアルダウンしました☆ 合わせたドットペンシルスカート(RESEXXY)は、縦ラインがきれいに出るので自然と細見えするところも好み。小物はプチプラなのに高見えする、SHEINのハンドバッグとパンプスでまとめて、やわらかな配色の中に上品さを足しています♪
◾️トレンチコート 約\15,000 / MERCURYDUO
◾️ロゴTシャツ 約\6,000 / Calvin Klein
◾️ドット柄ペンシルスカート 約\10,000 / RESEXXY
◾️ハンドバッグ 約\3,000 / SHEIN
◾️ベルト付きポインテッドトゥパンプス 約\3,000 / SHEIN
◾️ゴールドフープピアス 約\4,000 / LUCEN
◾️ゴールドネックレス / agete
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
5／8(金)公開：フリーモデル、実演販売士・小寺陽向サン／24歳 (156cm)
ヴィンテージのデニムワンピが主役！
フリンジ＆ラメで魅せる脚長カジュアルに♡
「蚤の市で出会ってひと目惚れしたデニムシャツワンピをメインに、ラフすぎない春のお出かけコーデにしました♪ このワンピはフリンジディテールが目を引くし、よく見るとラメが入っているので、デニムでもほんのり華やかに見えて◎。縦のラインがきれいに出るシルエットなので、一枚で着てもすっきりまとまります。バッグはZARAの巾着ショルダーを合わせて、丸みのあるフォルムでやわらかさをプラス。足元はDr.Martensのサイドゴアブーツにして、ヒールでさりげなくスタイルアップも意識してみたんです☆」
◾️ラメ入りデニムシャツワンピース 約\10,000
◾️巾ちゃく型ショルダーバッグ 約\5,000 / ZARA
◾️サイドゴアショートブーツ 約\30,000 / Dr.Martens
◾️シルバーリボンモチーフネックレス 約\5,000
◾️シルバーフープピアス 約\2,000 / 凛
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、5／12(火)～5／16(土)のコーディネートをご紹介します！
今回ご紹介した2つのスタイリングは、いかがでしたか？ 季節の変わり目に取り入れやすい、軽やかさと今っぽさを兼ね備えたリアルなコーデをお届けしました♪ 次回は、春ムードをさらに高める旬のスタイリングを厳選してご紹介予定です♡ 毎日の着こなしのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。次回の更新もお楽しみに！