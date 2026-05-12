芦田愛菜「胸キュンしました！」 織田信長の冷酷イメージを覆す“ギャップ萌え秘話”にほっこり

5月9日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間半スペシャルには、戦国時代を愛してやまない博士ちゃんたちが集結。戦国三英傑こと織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のなかで誰が“真の最強”か、徹底討論を繰り広げた。

冷酷で厳しいイメージがある織田信長の“ギャップ萌えな秘話”が明らかになると、芦田愛菜は思わずときめいてしまい…。

【映像】芦田愛菜も胸キュン！無礼な農民に遭遇した織田信長の言動

芦田が信長に抱くイメージとして最初に出てきた言葉は、やはり「冷酷」「残酷」。織田信長軍の“マイナー戦国武将博士ちゃん”岩田周真くん（16歳）と“織田信長博士ちゃん”豊田笑丸くん（13歳）は、このイメージに納得しつつも、「（信長には）実はギャップ萌えしちゃう優しい一面がある、カリスマエピソードがあるんですよ！」とアピールし、“博士ちゃん劇団”による再現VTRを公開した。

VTRに登場した信長は、裏切者の頭蓋骨を盃にして祝杯をあげたり、家臣希望者へ刀に刺した餅を差し出して度胸試しをしたりと、敵にも味方にも容赦がない。そんな信長は、家臣たちとともに戦へ向かうことに。その道中で一行は、いびきをかきながら気持ちよさそうに眠る農民に遭遇した。

家臣は無礼な農民を斬ろうとしたが、なんと信長が制止。その理由は信長いわく、「ワシが合戦に赴くのはコイツらのため」「コイツらが昼間からいびきをかいて安心して昼寝ができる…そういう国を作りたいんじゃ」とのこと。信長の意外すぎる優しさを知った家臣たちは、「ええ〜!? 胸キュン！」「ギャップありすぎ！」「信長様ってカリスマ〜！」と大盛り上がりだった。

「農民を大事にしないとお米がとれない。すなわち国が亡びることをちゃんと（信長は）わかっていた」と博士ちゃんが解説すると、サンドウィッチマンは「恐怖だけじゃなかなか統治できない」「胸キュンなりますね」と納得。これに芦田も、「胸キュンしました！」と笑顔で同意していた。