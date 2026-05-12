【爆誕】「しゃぶ葉」料理人の裏技でカスタムグルメに！「鶏がら醤油だしまぜそば」＆「ピリ辛ネギだれ豚しゃぶ丼」レシピを紹介
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時）。5月10日（日）の放送は、「プロのひと手間で別グルメに！一流料理人の食べ放題カスタマイズ」をお届け！
【動画】「しゃぶ葉」料理人の“裏技”で一度試したいカスタムグルメに！
SNS総フォロワー数360万人以上を誇る人気料理家・まるみキッチンが、人気しゃぶしゃぶ専門店「しゃぶ葉」で、約80種類ある食べ放題メニューを組み合わせ、新たな激ウマグルメを作る。
※前編はこちら
まるみさんは「鶏がら醤油だし」をベースに、主な食材として鶏肉、ネギミックス、中華麺をチョイス。
まず、「鶏がら醤油だし」に鶏肉と中華麺を入れて、麺が茹で上がったら取り出し、そこにごま油を垂らして香り付けをし、塩とポン酢で下味を付ける。
茹でた鶏肉を盛り付けて、ネギミックスを。そして味の決め手となるアイテムとして豆板醤マヨネーズを大量に投入！ さらに、食べるラー油をトッピングして「鶏がら醤油だしまぜそば」が完成！ あっさりとした出汁スープに、豆板醤マヨネーズでパンチを効かせた一品だ。
試食したまるみさんは「脳みそにダイレクトに来る美味しさ」と食リポ。味が濃いと思ったら、「鶏がら醤油だし」を少しかけて味の調整をするのもあり。試食したお客さんやスタジオの出演者一同「美味しい！」と大満足だった。
続いてまるみさんは「赤チゲ味噌だし」をベースに、ご飯、豚ロース、食べるラー油、白ごま、きざみ玉ねぎの香味だれ、ネギミックスの6品をチョイス。
まずは「赤チゲ味噌だし」に豚ロースを贅沢に投入して茹でる。器でネギミックス、食べるラー油を混ぜ、白ごまで香り付けし、きざみ玉ねぎの香味だれを加えたら、即席のネギだれが完成！
そして茹でた豚ロースをご飯に乗せ、先程作ったネギだれをトッピングして「ピリ辛ネギだれ豚しゃぶ丼」が完成！ 「赤チゲ味噌だし」の辛みが染みこんだ豚肉と、特製のネギだれが食欲をそそる一品だ。
試食したMCの名倉潤は「豚もやわらかいし、めちゃくちゃ美味い」と絶賛していた。今回、まるみさんが考案したレシピは、番組の公式Instagramで！
【動画】「しゃぶ葉」料理人の“裏技”で一度試したいカスタムグルメに！
SNS総フォロワー数360万人以上を誇る人気料理家・まるみキッチンが、人気しゃぶしゃぶ専門店「しゃぶ葉」で、約80種類ある食べ放題メニューを組み合わせ、新たな激ウマグルメを作る。
※前編はこちら
まるみさんは「鶏がら醤油だし」をベースに、主な食材として鶏肉、ネギミックス、中華麺をチョイス。
まず、「鶏がら醤油だし」に鶏肉と中華麺を入れて、麺が茹で上がったら取り出し、そこにごま油を垂らして香り付けをし、塩とポン酢で下味を付ける。
茹でた鶏肉を盛り付けて、ネギミックスを。そして味の決め手となるアイテムとして豆板醤マヨネーズを大量に投入！ さらに、食べるラー油をトッピングして「鶏がら醤油だしまぜそば」が完成！ あっさりとした出汁スープに、豆板醤マヨネーズでパンチを効かせた一品だ。
試食したまるみさんは「脳みそにダイレクトに来る美味しさ」と食リポ。味が濃いと思ったら、「鶏がら醤油だし」を少しかけて味の調整をするのもあり。試食したお客さんやスタジオの出演者一同「美味しい！」と大満足だった。
続いてまるみさんは「赤チゲ味噌だし」をベースに、ご飯、豚ロース、食べるラー油、白ごま、きざみ玉ねぎの香味だれ、ネギミックスの6品をチョイス。
まずは「赤チゲ味噌だし」に豚ロースを贅沢に投入して茹でる。器でネギミックス、食べるラー油を混ぜ、白ごまで香り付けし、きざみ玉ねぎの香味だれを加えたら、即席のネギだれが完成！
そして茹でた豚ロースをご飯に乗せ、先程作ったネギだれをトッピングして「ピリ辛ネギだれ豚しゃぶ丼」が完成！ 「赤チゲ味噌だし」の辛みが染みこんだ豚肉と、特製のネギだれが食欲をそそる一品だ。
試食したMCの名倉潤は「豚もやわらかいし、めちゃくちゃ美味い」と絶賛していた。今回、まるみさんが考案したレシピは、番組の公式Instagramで！