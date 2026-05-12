スタバ、チルドカップに「ストロベリークラッシュミルク」全国のファミマに登場 手摘みいちご果汁×練乳ミルクの満足感
【モデルプレス＝2026/05/12】スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」が、5月19日（火）から全国のファミリーマートで期間限定で発売される。手摘みいちごの果汁をミルク、練乳と合わせた、まるでいちご果実を頬張るような贅沢なデザートドリンクだ。
【写真】真っ赤なパッケージデザインでもいちご果実をイメージ
今回発売の「ストロベリークラッシュミルク」は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのりとした甘酸っぱさの中に、ジューシーないちごの味わいを楽しめるデザートドリンク。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁を、まろやかでコクのあるミルクと練乳で包み込み、初夏の陽気にぴったりの満足感あふれる一杯に仕上がっている。
味わいだけでなく、パッケージでもいちごを押し出したデザインを採用。一粒のいちご果実に見立て、鮮やかで真っ赤な果実ときらめく粒が存在感を放つ、目を引く華やかなデザインに仕上げた。下部のミルクのグラフィックがいちごの甘みを引き立て、ひとくちでダイレクトに伝わるいちごの満足感を視覚からも演出している。（modelpress編集部）
【希望小売】250円（税別）
【発売地域】全国のファミリーマートで発売
※一部の地域・店舗では、取扱いがない場合がある。
【Not Sponsored 記事】
【写真】真っ赤なパッケージデザインでもいちご果実をイメージ
◆いちご果実を頬張るかのような満足感ある一杯
今回発売の「ストロベリークラッシュミルク」は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのりとした甘酸っぱさの中に、ジューシーないちごの味わいを楽しめるデザートドリンク。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁を、まろやかでコクのあるミルクと練乳で包み込み、初夏の陽気にぴったりの満足感あふれる一杯に仕上がっている。
◆一粒のいちごに見立てた真っ赤なパッケージデザイン
味わいだけでなく、パッケージでもいちごを押し出したデザインを採用。一粒のいちご果実に見立て、鮮やかで真っ赤な果実ときらめく粒が存在感を放つ、目を引く華やかなデザインに仕上げた。下部のミルクのグラフィックがいちごの甘みを引き立て、ひとくちでダイレクトに伝わるいちごの満足感を視覚からも演出している。（modelpress編集部）
■スターバックス（R） ストロベリークラッシュミルク
【希望小売】250円（税別）
【発売地域】全国のファミリーマートで発売
※一部の地域・店舗では、取扱いがない場合がある。
【Not Sponsored 記事】