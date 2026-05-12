ニューエラ×beautiful people初コラボ♡洗練ヘッドウェアが登場

スポーツ・ライフスタイルブランドとして世界中で愛されるニューエラと、日本を代表するファッションブランドbeautiful peopleが初のコラボレーションを実現♡2026年5月22日(金)より、両ブランドの感性が融合した特別なヘッドウェアが登場します。ニューエラならではの機能性と、beautiful peopleの洗練されたデザインが調和したキャップは、デイリーコーデをアップデートしてくれる注目アイテムです。

初コラボで叶う特別デザイン

今回のコラボレーションでは、beautiful peopleオリジナルグラフィックを、ニューエラが得意とする刺繍で表現。

シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げられており、ストリート感とモードな雰囲気を絶妙に両立しています。

また、2007年に熊切秀典氏が設立したbeautiful peopleならではの繊細な感性が落とし込まれ、カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめコーデのアクセントとしても活躍。

幅広いファッションに自然に馴染むデザイン性が魅力です。

さらに、［9SEVENTY™］はbeautiful peopleが4年ぶりに開催したランウェイショーのコレクションルックにも採用され、ファッションシーンでも大きな注目を集めています。

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機能性にもこだわった2モデル

ベースモデルには、ニューエラで人気を誇る［9SEVENTY™（ナインセブンティー）］と［9THIRTY™（ナインサーティー）］の2型を採用。

［9SEVENTY™］は、スナップバックキャップとストレッチキャップの特徴を兼ね備えたモデル。フィット感がありながら快適なかぶり心地で、アクティブなシーンにもぴったりです。価格は各14,300円（税込）。

一方の［9THIRTY™］は、柔らかなフォルムとかぶりやすさが特徴。ほどよい抜け感があり、大人のカジュアルスタイルに自然にマッチします。価格は各13,200円（税込）。

カラー展開の詳細は公開されていませんが、どちらもユニセックスで楽しめるデザインとなっており、パートナーとのシェア使いにもおすすめです♪

発売情報をチェック

コラボヘッドウェアは、2026年5月22日(金)よりニューエラ公式オンラインストア、beautiful people直営店、全国の取扱店舗にて発売されます。

トレンド感のあるヘッドウェアは、春夏コーデの印象を大きく変えてくれるアイテム。刺繍で表現された特別感のあるデザインは、シンプルなスタイリングに取り入れるだけで旬なムードを演出してくれます。

ファッション感度の高い人たちから注目を集めそうな今回のコラボ。数量限定となる可能性もあるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡

大人カジュアルの主役に♡

ニューエラとbeautiful people、それぞれの魅力が詰まった今回のコラボヘッドウェア。機能性だけでなく、洗練されたデザイン性も兼ね備えているため、普段のコーディネートをワンランクアップしてくれます。

スポーティーにもモードにも合わせやすい万能アイテムなので、この夏のスタイリングに取り入れて、おしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪