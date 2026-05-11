端正なビジュアル×筋肉のコントラストが最高!!　『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4参加・倉岡利樹の魅力【推しメン図鑑vol.4】

2026年5月1日より配信中の大人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。マイナビウーマンでは、参加者者インタビューや考察コラムを実施しています。

今回は、バチェラー・バチェロレッテシリーズをこよなく愛するマイナビウーマン編集部＆ライターがそれぞれの“推しメン”をピックアップ。プロフィールの振り返りと推しポイントをご紹介します！

■「＃ロジカルだけで生きるオトコ」倉岡 利樹（くらおか としき）

氏名：倉岡 利樹（くらおか としき）

年齢：27歳

職業：起業家

出生地：滋賀

◇推しポイント（マイナビウーマン編集部・すぎちゃん）

「きれい……」と思わず見惚れてしまうほど端正なビジュアル。そんな倉岡さんの最大の魅力は、その白く美しい顔立ちからは想像もつかないほど鍛え上げられた筋肉とのコントラスト！

そして、普段は落ち着いたトーンで淡々と話す倉岡さんですが、時折見せる無邪気でかわいらしい仕草に、思わず「ずるい！」と叫びたくなってしまいました。

その知的な雰囲気に吸い込まれそうになっていると、ふとした瞬間に、周りのメンバーと無邪気に笑い合うフレンドリーでチャーミングな一面が顔を出す……。気づけば彼のことばかり追いかけてしまう、底なしの魅力を持った男性です（罪深い！）。

そんな倉岡さんが画面に映るたび、その深い沼にズブズブと引き込まれてしまう女性も多いはず!?

みなさんは倉岡さんのどんなところが好きですか？ ぜひ本編を見返してみてくださいね！

＞＞“タンクトップが似合う4人”へのインタビュー記事はこちら！

“タンクトップが似合う男”が集結。『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4・男性参加者が語る「筋肉と恋愛」

＞＞マッスル4の個別記事「推しメン図鑑」を掲載中！

【推しメン図鑑vol1.】安齊勇馬さん

【推しメン図鑑vol.2】山崎至さん

【推しメン図鑑vol.3】セバウン 玲央 ジュリアンさん

【推しメン図鑑vol.4】倉岡利樹さん

インタビュー記事とは異なるカットも掲載予定ですので、ぜひチェックしてみてください！

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4

配信開始日：Prime Videoにて独占配信中

話数：全9話

製作：Amazon

コピーライト：©2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.

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