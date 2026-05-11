コンプしたーーーいッ！！【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」が超可愛い♡

“おまけ”の域を超えたクオリティと愛らしさで注目を集める【マクドナルド】「ハッピーセット®」のおもちゃ。新シリーズが登場するたびにSNSでも大きな反響を見せています。今回は、世界中で人気のサンリオキャラクターズのおもちゃがお目見え。思わず集めたくなりそうです。

シール付き！ デコって楽しめるのも魅力

香水の瓶をモチーフにした「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」。ティアラやリボンなどおしゃれアイテムのシール付きなので、自分好みにアレンジできるのも魅力。背面にペンなどを収納可能。可愛さと実用性を両立させているのも推しポイントです。

遊び道具にもインテリアにも！

スケボーとポチャッコを自分で組み立てる「ポチャッコ スケボーフィギュア」。底面にはローラー付きでコロコロと動かして遊べるおもちゃです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「厚みがあまりないのでかさばらず、子連れでのちょっとしたお出かけの際に重宝しそう」とコメントしています。

どちらもデスクやちょっとしたスペースに飾りやすいミニサイズで、並べて楽しみたくなる可愛さです。ご紹介したのは第2弾のおもちゃで、5月8日からの第3弾でもお目見えします。ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N