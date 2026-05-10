全色GETしたぁああい！！【3COINSの新作】バズる予感大♡「今っぽネイルアイテム」

便利なネイルアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】から、新たなネイルアイテムが登場したという情報をキャッチ！ 300～500円台でセルフネイルにプラスできるので、気軽に試せるものばかり。ネイルデザインのトレンド傾向にも触れながら、それぞれの魅力を説明します。バズると売り切れが心配なだけに、読み終えたら店舗へ急ぐべし！

シアーに輝く肌馴染みカラー

【3COINS】「スキンマグジェル／Elune」\330（税込）

メイクもヘアも自然体なニュアンスが支持される今季、ネイルにおいても欠かせないのが素肌感。定番のベージュからくすんだ色合いまで6色揃ったこのマグネットジェルなら、肌や好みに合わせた仕上がりを選べそう。画像からも伝わるように、サテンやシルクを連想させるなめらかな微粒子が特徴。塗布して別売りのマグネットスティックで光を集めたら、奥行きのあるリッチな光沢が浮かびます。

ドロップのような艶にキュン

【3COINS】「ドロップマグジェル／Elune」\330（税込）

艶めく7色のマグネットジェルは、鮮やかな発色がまるで昔懐かしいドロップのよう。シアーな発色のおかげで、立体的なアートを組み合わせても抜け感抜群です。暖色から寒色まで網羅されているので、リップグロスに着想を得たトレンドネイルも、海を思わせる夏先取りネイルも楽しめそう。

清涼感チャージもネイルから

【3COINS】「ミルキーソープカラージェル／Elune」\330（税込）

こちらも同じくジェルネイル。ホワイトをたっぷり含んだパステルカラーは、なんといっても明るさが印象的。ホワイト・イエロー・ピンクなど、全8色のなかにはトレンドの顔ぶれも。ますます暑くなるこれからの季節、シャーベットのような爽快感の演出にも役立ってくれそうです。

汚れにくいペン型パウダー

【3COINS】「ミラーパウダースティック／Elune」\550（税込）

ミラーパウダーとスポンジが一体化したスティック状のアイテムは、蓋を開けたらそのまま使える便利な仕様。使い方は、ジェルで硬化させたネイルに擦り付けてトップジェルで仕上げればOK。季節のイベントにもぴったりな、メタリックな輝きが楽しめる一品です。カラーは全6色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。